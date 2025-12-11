TÜBİTAK ses kayıtlarını temizledi Güllü'nün korkunç ölümünün detayları ortaya çıktı! Annesini itti bay bay dedi

Aylardır Türkiye gündeminde olan ünlü sanatçı güllünün ölümü ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ederken Sabah gazetesinin haberine göre TÜBİTAK ses kayıtlarını temizleyip Güllü'nün korkunç ölüm olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleştiği iddia edildi.

1 8 "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. 2 8 Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı. 3 8 TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlar Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı. 4 8 Sabah'ın özel haberine göre incelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. 5 8 Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti. 6 8 Annesine son sözü 'hadi görüşürüz' oldu Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi. 7 8 Valizler bagajdayken gözaltı Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi. 8 8 Gürcistan üzerinden kaçacaklardı Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı. KAYNAK : SABAH GAZETESİ



