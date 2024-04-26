Adana'da yolcu otobüsünde korkunç kaza! Talihsiz yolcu kapısı açık, seyir halindeki otobüsten aşağı uçtu!

Adana'da yaşanan feci kazanın görüntüleri paylaşıldı. Kapısı açık şekilde seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. İşte o, anlara ait görüntüler...

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Adana'da yolcu otobüsünde korkunç kaza! Talihsiz yolcu kapısı açık, seyir halindeki otobüsten aşağı uçtu!

Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralanırken o anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Merkez Sarıçam ilçesinde, Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adanada yolcu otobüsünde korkunç kaza! Talihsiz yolcu kapısı açık, seyir halindeki otobüsten aşağı uçtu!
Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Seyir halindeyken şoförün sigara içmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Adanada yolcu otobüsünde korkunç kaza! Talihsiz yolcu kapısı açık, seyir halindeki otobüsten aşağı uçtu!

Adanada yolcu otobüsünde korkunç kaza! Talihsiz yolcu kapısı açık, seyir halindeki otobüsten aşağı uçtu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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