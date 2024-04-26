DEM Parti Batman il binasından skandal görüntüler! Parti binası değil, örgüt karargahı

DEM Parti Batman il binasında mahkeme kararı ile emniyet güçlerinin yaptığı arama esnasında il binası merkezinden skandal görüntüler meydana çıkarak, adeta parti binasını terör örgütü PKK'nın merkezi haline getirildiği ortaya çıktı.

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DEM Parti Batman il binasından skandal görüntüler! Parti binası değil, örgüt karargahı

HDP'nin kapatılma davası sonrası oluşturulan DEM Parti teşkilatının Batman İl binasında mahkeme kararıyla arama yapıldı.

PARTİ BİNASI DEĞİL TERÖR ÖRGÜTÜ YUVASI

Sabah Gazetesi'nin ulaştığı skandal görüntülerde partinin Batman'daki il binasını PKK'lı teröristlerin fotoğraflarıyla ve örgütle ilgili yayınlarla doldurduğu görülüyor.

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DEM PARTİ BİNASINDA TERÖR KÖŞESİ

Batman 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen arama kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis ekiplerinin yaptığı arama sonucunda teşkilat binasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resimleri duvarlarda asılı halde bulundu.

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Partililerin öldürülen PKK'lı teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir köşe oluşturduğu ortaya çıktı. Öte yandan parti binasındaki aramada PKK ile ilgili çok sayıda yasaklı yayın da ele geçirildi.

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Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye çağırılan DEM Parti Batman il Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK:İHA

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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