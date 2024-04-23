Konuşulan penaltı kararına usta yorumcular ne dedi?

Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. VAR’da Alman hakemin uyarısıyla Cihan Aydın pozisyonu izledi ve penaltıya hükmetti.

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Konuşulan penaltı kararına usta yorumcular ne dedi?

Skor Fenerbahçe lehine 2-1 iken gelen penaltı kararı bir anda tartışmalara neden oldu. Fakat VAR’da yabancı hakemin bulunması tartışmaları biraz olsun dindirdi. Dünkü maç sonu yorumcular ise pozisyonda farklı fikir vardı. İşte eski hakem ve ünlü yorumcuların görüşü…

  • ERMAN TOROĞLU: "Topa oyuncu öyle vuramaz. Bir oyuncu darbe yemezse ayağının içiyle vuracak. Arka baldıra Fenerbahçeli oyuncu tabanı basıyor. Tabanı basınca ayağı değişiyor. Böyle olunca topu auta atıyor. Sonra kaleciyle çarpışıyor. Penaltı pozisyonu kaleciyle değil Djiku'yla. Djiku'ya sarı kart olması lazım. Bariz gol şansı yok. Kalecinin etki alanına girmiş hücumcu. Kalecinin etki alanına girince bariz gol şansını kaybediyor. Penaltıyı Djiku yapıyor, Livakovic değil.”
  • AHMET ÇAKAR: "Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu Djiku'nun temasını hissedip kendini yere ve Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti- Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir…..”
  • RIDVAN DİLMEN: "Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi. Hakem Livakovic'in müdahalesi için çağırdığında inanamadım çünkü böyle bir penaltı olmaz. Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş. Ben her maç böyle 10 tane pozisyon sayarım bu şekilde olan.”

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