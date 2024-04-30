Adana'da ilginç kaza! Yol yarıldı, kamyonu yuttu!

Adana'da kum yüklü kamyon, seyir halindeyken yolun çökmesi sonucu çukura gömüldü. Kumlar yerlere dökülürken, kamyon saatler sonra düştüğü yerden çıkarılabildi.

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Adana'da ilginç kaza! Yol yarıldı, kamyonu yuttu!

Adana'da kum yüklü kamyon, yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü. Kumlar yola saçılırken, araç düştüğü yerden saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki kum yüklü 01 AIL 179 plakalı kamyon, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

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Çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılırken, kamyon çukurdan saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı. Olayda kamyonun kasasında yüklü kumlar ise yola saçıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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