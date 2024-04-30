Fed faiz indirimi için yeteri kadar enflasyon göremiyor: Faiz kararı ne zaman?

Enflasyonun istendiği kadar çabuk soğumadığının en son işareti olan PCE okuma, Fed'in daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarını sürdürmesine yol açabilir. Bu da Bitcoin ve hisse senetleri de dahil olmak üzere riskli varlıklar için negatiftir.

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FED FAİZ İÇİN ENFLASYONU İZLİYOR

Yatırımcılar başlangıçta bu yıl merkez bankasından önemli faiz indirimleri beklemişlerdi. Ancak kalıcı enflasyon bu umutları kesti ve geniş piyasa düzeltmelerine yol açtı. Wall Street, ilk olarak The New York Times tarafından bildirilen piyasa fiyatlandırmasına göre, kesintilerin 2024'te, potansiyel olarak Eylül ayında çok daha sonra gerçekleşmesini bekliyor.

Beklenenden daha sıcak olan PCE verilerinin, borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda tartışırken Fed'in temkinli yaklaşımını güçlendirmesi muhtemeldir. Mart ayında enflasyon, Şubat ayında görülen %2,5'lik rakamı aşarak ve tahminleri aşarak yıldan yıla %2,7 arttı.

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Altta yatan enflasyon eğilimlerini değerlendirmek için Fed politika yapıcıları, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan bir temel önlemi yakından izliyor ve bu temel önlem Şubat ayına kıyasla %2.8'de sabit kaldı.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Piyasalar, bu hafta çok kritik kararı karşılayacak. ABD Merkez Bankası, 1 Mayıs Çarşamba günü faiz kararı verilecek. TSİ faiz kararının 21’de açıklanacak. 21.30’da Fed Başkanı ise faiz kararı ardından açıklama yapacak.

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