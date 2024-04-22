Bakan yerli kaya duyurdu! ''Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen “Sibergöz-32” Operasyonlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KENDİLERİNİ YATIRIM DANIŞMANI OLARAK TANITTILAR

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul merkezli 8️⃣ ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Bilişim sistemlerini… pic.twitter.com/4eEqqnR7wZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2024

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında şüphelilerin; kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, ve sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

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Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.