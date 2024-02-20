Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!

Motorine gelen peş peşe zamlar sonrası motorin fiyatları İstanbul'da 44TL'yi aşmıştı. Bu kez sektör kaynakları araç sahiplerini sevindirecek bir indirim haberinin müjdesini verdi. Bu sebeple sakın mazot alacaksanız sakın almayın...

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Mazot depolarınızı sakın doldurmayın: 44 TL'yi aşan Motorine bu kez indirim geliyor!

Motorin geçtiğimiz hafta gelen 2 lira 55 kuruşluk zammın ardından rekor kırmıştı. Bu kez araç sahiplerine iyi haber geldi. Motorine indirim geliyor. 20 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

Benzin ve motorine peş peşe zam yağmıştı. Bu kez indirim var... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken, motorinde bu gece yarısı fiyatlar gerileyecek.

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Motorine indirim bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir değişiklik yok.

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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul anadolu yakasında benzinin litresi ortalama 41.13 motorinin ise litre fiyatı 44.27 liradan satılıyor.

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Akaryakıt istasyonları komisyonları vatandaşa yansıtmak istiyor

Bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan eden akaryakıt istasyonları, kartlı ödemede yüzde 3,3'lük komisyon tutarının vatandaşa yansıtılmasını istiyor. Türkiye'de 12 bin 700 akaryakıt istasyonu bulunuyor. EPGİS'e göre, istasyonlarda alımların yüzde 90’ı kredi kartı ile yapılıyor.

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