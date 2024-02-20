Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi lisans alarak Türkiye'de dördüncü operatör olmayı başaran NETGSM abone kayıtlarına başladı. Şirketin fiyat kampanyalı fiyatları diğer operatörlerin biraz canını sıkacak gibi gözüküyor.
İşte Netgsm paket fiyatları…
Netgsm kampanyaları şu şekilde.
Türkiye’nin 4’üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, bu ay abone işlemlerine başladı. Netgsm kullanıcıları, “0510 22X XXXX” başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, 29 TL ile 430 TL arası paketleriyle kullanıcılarına hizmet vermeye başladı.
Netgsm paket fiyatları;
|İnternet
|Dakika ve SMS
|Fiyat
|1 GB
|100 DK + 50 SMS
|29 TL
|1 GB
|250 DK + 100 SMS
|39 TL
|1 GB
|500 DK + 100 SMS
|49 TL
|2 GB
|250 DK + 50 SMS
|49 TL
|2 GB
|500 DK + 50 SMS
|59 TL
|4 GB
|250 DK + 50 SMS
|59 TL
|1 GB
|500 DK + 500 SMS
|59 TL
|4 GB
|500 DK + 100 SMS
|69 TL
|6 GB
|500 DK + 50 SMS
|79 TL
|4 GB
|750 DK + 100 SMS
|89 TL
|10 GB
|500 DK + 50 SMS
|99 TL
|6 GB
|1000 DK + 100 SMS
|99 TL
|15 GB
|500 DK + 50 SMS
|119 TL
|10 GB
|1500 DK + 100 SMS
|129 TL
|20 GB
|500 DK + 100 SMS
|149 TL
|20 GB
|1000 DK + 100 SMS
|179 TL
|20 GB
|2000 DK + 100 SMS
|219 TL
|30 GB
|2000 DK + 100 SMS
|285 TL
|40 GB
|2000 DK + 100 SMS
|355 TL
|50 GB
|2000 DK + 100 SMS
|430 TL
NETGSM nasıl abone olunur?
Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar numara taşıma işlemleriyle birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.
Netgsm Hakkında:
- 2009 yılında kuruldu.
- Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü.
- Uygun fiyatlı paketleri ile dikkat çekiyor.
- Geniş kapsama alanına sahip.
- Farklı tarzlara hitap eden paketler sunuyor.
- Kolay abonelik ve taahhütsüzlük imkanı sunuyor.