Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi lisans alarak Türkiye'de dördüncü operatör olmayı başaran NETGSM abone kayıtlarına başladı. Şirketin fiyat kampanyalı fiyatları diğer operatörlerin biraz canını sıkacak gibi gözüküyor.

İşte Netgsm paket fiyatları…

Netgsm kampanyaları şu şekilde.

Türkiye’nin 4’üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, bu ay abone işlemlerine başladı. Netgsm kullanıcıları, “0510 22X XXXX” başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, 29 TL ile 430 TL arası paketleriyle kullanıcılarına hizmet vermeye başladı.

Netgsm paket fiyatları;

İnternet Dakika ve SMS Fiyat 1 GB 100 DK + 50 SMS 29 TL 1 GB 250 DK + 100 SMS 39 TL 1 GB 500 DK + 100 SMS 49 TL 2 GB 250 DK + 50 SMS 49 TL 2 GB 500 DK + 50 SMS 59 TL 4 GB 250 DK + 50 SMS 59 TL 1 GB 500 DK + 500 SMS 59 TL 4 GB 500 DK + 100 SMS 69 TL 6 GB 500 DK + 50 SMS 79 TL 4 GB 750 DK + 100 SMS 89 TL 10 GB 500 DK + 50 SMS 99 TL 6 GB 1000 DK + 100 SMS 99 TL 15 GB 500 DK + 50 SMS 119 TL 10 GB 1500 DK + 100 SMS 129 TL 20 GB 500 DK + 100 SMS 149 TL 20 GB 1000 DK + 100 SMS 179 TL 20 GB 2000 DK + 100 SMS 219 TL 30 GB 2000 DK + 100 SMS 285 TL 40 GB 2000 DK + 100 SMS 355 TL 50 GB 2000 DK + 100 SMS 430 TL

NETGSM nasıl abone olunur?

Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar numara taşıma işlemleriyle birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.

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