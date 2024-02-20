Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL

Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmet vermeye başlayan Netgsm'in abonelerini kabul etmeye başladı. Bununla birlikte NETGSM kampanyalı paket fiyatları da belli oldu. GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL'ye sunuluyor.

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Türkiye'nin dördüncü operatörü NETGSM'in paket fiyatları belli oldu! 6 GB İnternet, her yöne 500 dakika sadece 79 TL

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi lisans alarak Türkiye'de dördüncü operatör olmayı başaran NETGSM abone kayıtlarına başladı. Şirketin fiyat kampanyalı fiyatları diğer operatörlerin biraz canını sıkacak gibi gözüküyor.

İşte Netgsm paket fiyatları…

Netgsm kampanyaları şu şekilde.

Türkiye’nin 4’üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, bu ay abone işlemlerine başladı. Netgsm kullanıcıları, “0510 22X XXXX” başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, 29 TL ile 430 TL arası paketleriyle kullanıcılarına hizmet vermeye başladı.

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Netgsm paket fiyatları;

İnternetDakika ve SMSFiyat
1 GB100 DK + 50 SMS29 TL
1 GB250 DK + 100 SMS39 TL
1 GB500 DK + 100 SMS49 TL
2 GB250 DK + 50 SMS49 TL
2 GB500 DK + 50 SMS59 TL
4 GB250 DK + 50 SMS59 TL
1 GB500 DK + 500 SMS59 TL
4 GB500 DK + 100 SMS69 TL
6 GB500 DK + 50 SMS79 TL
4 GB750 DK + 100 SMS89 TL
10 GB500 DK + 50 SMS99 TL
6 GB1000 DK + 100 SMS99 TL
15 GB500 DK + 50 SMS119 TL
10 GB1500 DK + 100 SMS129 TL
20 GB500 DK + 100 SMS149 TL
20 GB1000 DK + 100 SMS179 TL
20 GB2000 DK + 100 SMS219 TL
30 GB2000 DK + 100 SMS285 TL
40 GB2000 DK + 100 SMS355 TL
50 GB2000 DK + 100 SMS430 TL

NETGSM nasıl abone olunur?

Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Şirket, bu yılın sonuna kadar numara taşıma işlemleriyle birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor.

Netgsm Hakkında:

  • 2009 yılında kuruldu.
  • Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü.
  • Uygun fiyatlı paketleri ile dikkat çekiyor.
  • Geniş kapsama alanına sahip.
  • Farklı tarzlara hitap eden paketler sunuyor.
  • Kolay abonelik ve taahhütsüzlük imkanı sunuyor.

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