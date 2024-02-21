Adana'da Altın operasyonu! Darphane baskılı düşük ayarlı sahte altınları piyasaya süreceklerdi!

Adana'da sahte darphane baskılı düşük ayarda piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 adet çeyrek, yarım ve tam altın ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirildi. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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