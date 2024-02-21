Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'

Cumhur ittifakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum 24 TV ve 24 Radyo ortak yayınına katılarak yaptığı açıklamalarda CHP ile DEM partinin seçim ittifakını sert bir şekilde eleştirerek 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız' dedi.

YAYINLAMA
Google News
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 Radyo ortak yayınına katıldı. Helin Aslan’ın moderatörlüğündeki Seçim Özel Yayınında, soruları yanıtlayan Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın gündem değiştirme çabası içinde olduğunu işaret ederek, “Milletimiz bunlara inanmıyor artık. Heybeleri boş olduğu için gündemi hep farklı gündemlere çekerek; başarısızlıklarını, bilgisizliklerini örtmeye çalışıyorlar.” dedi.

ekran-goruntusu-2024-02-21-111235.png

"İSTANBUL'DA BİR DEPREM OLURSA EĞER BU ÜLKENİN MİLLİ MESELESİ HALİNE GELİR"

Yayın sırasında, Kurum’a, mevcut İBB Başkanı’nın 650 bin konutun kentsel dönüşümüne ilişkin ‘Asla yapılmamalı’ dediği de hatırlatıldı. Murat Kurum, tepkisini, “İstanbul’da bir deprem olursa eğer bu ülkenin milli güvenlik meselesi haline gelir. Burada çıkıp mevcut başkan şunu söylüyor: Yapılmamalı. İnsanlar enkazın altında mı kalsın başkan? Kusura bakma senin ne düşündüğün bizim umurumuzda bile değil. Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez çünkü böyle bir dertleri yok.” sözleriyle dile getirdi.

ekran-goruntusu-2024-02-21-111321.png

NE YAPARLARSA YAPSINLAR KİMİNLE İTTİFAK KURARLARSA KURSUNLAR BU SEÇİMİ FARKLI ALACAĞIZ

İstanbul için durmadan çalışacaklarını ve yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Kurum, konuşmasını, “Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız. Çok net söylüyorum, bu seçimi farkla alacağız.” sözleriyle noktaladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak
İstanbul için büyük yarış! Listeler YSK'ya teslim edildi, 52 aday yarışacak
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 CHP Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Saadet Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Son Haberler
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Adıyaman’da tarihçileri heyecanlandıran olay! 15 milyon yıllık balık fosili bulundu!
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'
Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'
Yeşil sahada panik anları! Rakibinin çenesine çarptığı genç futbolcu bilincini kaybetti!
Yeşil sahada panik anları! Rakibinin çenesine çarptığı genç futbolcu bilincini kaybetti!
İstanbul'da olaylı gece! Sahilde oturan gençlere: “Abi mi oldunuz” deyerek, kurşun yağmuruna tuttular!
İstanbul'da olaylı gece! Sahilde oturan gençlere: “Abi mi oldunuz” deyerek, kurşun yağmuruna tuttular!
2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Zafer Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 Yeniden Refah Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Çok Okunanlar
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Altında ne oluyor? Fiyat düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Uzman isim tekrardan yatırımcıya seslendi…
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Adana’da şüpheli tırda, sunta içerisine sıkıştırılmış 100 kilogram esrar ele geçirildi!
Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!
Kadıköy'de ilginç kaza! Bir şahıs, D100 karayolu'nda önünü kesmeye çalıştığı otomobilin altında kaldı!
2024 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
2024 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Listesi belli oldu
DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi
DEM Parti İstanbul'da seçime girebilecek mi başvurusu kabul edildi mi? İl seçim kurulundan açıklama geldi
Yorumlananlar
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?