Murat Kurum'dan CHP- DEM İttifakına sert tepki: 'Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız'

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 Radyo ortak yayınına katıldı. Helin Aslan’ın moderatörlüğündeki Seçim Özel Yayınında, soruları yanıtlayan Kurum, mevcut İBB Başkanı’nın gündem değiştirme çabası içinde olduğunu işaret ederek, “Milletimiz bunlara inanmıyor artık. Heybeleri boş olduğu için gündemi hep farklı gündemlere çekerek; başarısızlıklarını, bilgisizliklerini örtmeye çalışıyorlar.” dedi.

"İSTANBUL'DA BİR DEPREM OLURSA EĞER BU ÜLKENİN MİLLİ MESELESİ HALİNE GELİR"

Yayın sırasında, Kurum’a, mevcut İBB Başkanı’nın 650 bin konutun kentsel dönüşümüne ilişkin ‘Asla yapılmamalı’ dediği de hatırlatıldı. Murat Kurum, tepkisini, “İstanbul’da bir deprem olursa eğer bu ülkenin milli güvenlik meselesi haline gelir. Burada çıkıp mevcut başkan şunu söylüyor: Yapılmamalı. İnsanlar enkazın altında mı kalsın başkan? Kusura bakma senin ne düşündüğün bizim umurumuzda bile değil. Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez çünkü böyle bir dertleri yok.” sözleriyle dile getirdi.

NE YAPARLARSA YAPSINLAR KİMİNLE İTTİFAK KURARLARSA KURSUNLAR BU SEÇİMİ FARKLI ALACAĞIZ

İstanbul için durmadan çalışacaklarını ve yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Kurum, konuşmasını, “Ne yaparsalar yapsınlar, kiminle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız. Çok net söylüyorum, bu seçimi farkla alacağız.” sözleriyle noktaladı.