Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli ve milli savunma projelerinin en yeni üyesi Milli Muharip Uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yapılan kapsamlı testlerin ardından, büyük bir heyecanla beklenen bu ilk uçuş, KAAN'ın başarılı bir şekilde havalanması ve misyonunu tamamlayarak üssüne dönmesiyle sonuçlandı.

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Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

ALKIŞLARLA GERİ KARŞILANDI

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönemsinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

PEKİ ENVANTERE NE ZAMAN GİRECEK?

TUSAŞ, 2028 tarihinde seri üretime geçilmesini hedefliyor.

Teknik özellikler

  • Mürettebat: 1
  • Uzunluk: 21 metre (69 ft)
  • Yükseklik: 6 metre (20 ft)
  • Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
  • Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)
  • Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pound-kuvvet (76 kN)
  • Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pound-kuvvet (131 kN)

Performans

  • Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
  • Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
  • G limiti: +9g / -3,5g

MİLLİ UÇAK KAAN KAÇINCI NESİL, İNSANLI MI İNSANSIZ MI?

Milli Muharip Uçak Kaan 5. nesil insanlı bir savaş uçağıdır.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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