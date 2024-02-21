Yerli milli muharip uçak KAAN, ilk kez Ankara semalarında süzüldü!

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

ALKIŞLARLA GERİ KARŞILANDI

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönemsinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

PEKİ ENVANTERE NE ZAMAN GİRECEK?

TUSAŞ, 2028 tarihinde seri üretime geçilmesini hedefliyor.

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pound-kuvvet (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pound-kuvvet (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

MİLLİ UÇAK KAAN KAÇINCI NESİL, İNSANLI MI İNSANSIZ MI?

Milli Muharip Uçak Kaan 5. nesil insanlı bir savaş uçağıdır.