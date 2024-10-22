Bahçeli'den Öcalan çağrısı: Teröristbaşı, DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin!

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü) Bu teröristin Türkiye’de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir."MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı. MHP olarak yüklendiğimiz yükü göz ardı etmeyeceğiz.

Alışıldık söylem kalıplarının uzaklaşma vakti geldiyse o vakit bu vakittir.

Türkiye'nin çözemeyeceği sorunu yoktur. Yeter ki sırt sırta verip milli birliğimizi bozmayalım

EKONOMİ AÇIKLAMALARI

Ekonomik büyüme Türkiye'nin dinamik yönünü teyit etmiştir. Türkiye ekonomisi ezberlere hapsolmamıştır, sürekli gelişme halindedir. Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. 'Mahvolduk, bittik' diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.

Ekonomide anlamlı ilerleme kaydedildi. Küresel krizler ve spekülatif ataklara rağmen Türkiye büyümüştür.

Enflasyon ve hayat pahalılığı her kesimi rahatsız etmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan başka bir durumdur. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır.

Mali disiplin ve tasarruf tedbirleriyle süreç hız kazanacak. Ekonomi yönetimine güveniyoruz. Enflasyonun tek haneli rakamlara ineceğine olan inancım tamdır. Türkiye ekonomisinin önüne konan takozların birer birer kaldırıldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yanındayız, döviz kuru ve faiz enflasyon kuşatmasını güç birliği yaparak kıracağız.

"CUMHUR İTTİFAKI HAYAT PAHALILIĞINI BİTİRECEK"

Cumhur İttifakı olarak hayat pahalılığını bitireceğiz.

Enflasyona neşter vuracağız, kayıt dışılığın önüne geçeceğiz. Ekonomide yeni çığırlar açılacaktır. Türkiye Yüzyılı ekonomi politikalarıyla daha da pekişecektir. Muhalefetin çizdiği karamsar tabloyu başına geçireceğiz.

YENİDOĞAN BEBEK ÇETESİ

Yenidoğan bebekleri SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için ölümlerine neden olan insanın aklına getiremeyeceği kalbinin kaldıramayacağı yöntemler kullanan sağlık çalışanları, bu çete insanlığın yüz karasıdır. Bebeklere, çocuklara, kadınlara kıyanlar esfeli safilindir. Bunlar olsa olsa tıbbi artık olur. Bir insan daha fazla nasıl alçalabilir? Para için bebekleri ölüme mahkum eden üstelik bunu güle oynaya yapan namussuzlara verilecek hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Hangi ceza yüreği soğutur?

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"BAKANLIK ZAMANINDA HAREKETE GEÇTİ"

Teftiş mekanizması gecikmeksizin çalıştırılmıştır. Peki Sağlık Bakanı'mızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Yargıya taşınmış ağır bir olayı anında istismar etmek siyasete malzeme yapmak art niyetlilik hatta ahlaksızlık değil midir?

Sağlık Bakanımız İl Müdürlüğünden beri olayı takip etmiştir.

Cumhuriyet savcımız Yavuz Engin'i gönülden kutluyorum, tertemiz alnından öpüyorum. Unutulmasın ki kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır.

Türk-İslam medeniyetinin madde ve ruh dengesini yeniden ele alması, kendine dönmesi, mili ve manevi güvenlik duvarlarını güçlendirmesi acil ve elzem bir ihtiyaçtır. Değerlerimiz pazarlık konusu olamaz. Değerlerimizden ödün vermeden tarihi yolculuğumuz sürmeli. Aklımızı ve inancımızı diri tutmalıyız.

Siyonist barbarlık suikast halkalarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan, karadan ve havadan abluka altında can çekişirken acı çeken mazlum sivil halktan başkası değildir. İsrail vandallığı ara vermeden sürüyor. Bedel ödeyen, can veren masum sivil halktır.

Türk Türk'e yardır, kardeştir. Türk beklenendir, günü geldiğinde kardeşlerimize kapımız açıktır.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAK"

Türkiye'de güven bunalımı yoktur. Seçimler zamanında yapılacaktır. Herkes siyasi hesabını buna göre yapmak zorundadır.

"FETÖ ELEBAŞININ TÜRKİYE'DE GÖMÜLECEĞİ BİR TOPRAK YOKTUR"

FETÖ elabaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın azabıyla kahrolması, cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir.Türkiye'nin çözüm sürecine değil, bin yıllık kardeşliği diri tutmaya ve yeniden canlandırmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütleridir.

DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

Türkiye'nin çözüm sürecine değil, bin yıllık kardeşliği diri tutmaya ve yeniden canlandırmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütleridir.

Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir çizgi çizilmeden, duvar örülmeden refah ve güvenlik mertebesine ulaşmak güçtür. Terörün silahsız çözülmesi gibi bir durum imkansızdır.

Terör örgütünün inancını değiştirmesi çabası başkadır. Hiçbir taviz ve geri adım terör örgütünü durdurmayacaktır. Türkiye teröristle müzakereye asla izin vermeyecektir. Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir.

"TERÖRİSTLERİN SİLAHLARINI BIRAKIP TÜRK ADALETİNE TESLİM OLMASI TEK ÇIKIŞ NOKTASI"

Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, teröristlerin silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olması tek çıkış noktasıdır.

Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve çıksın TBMM'de grup toplantısında konuşsun ve terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin. Ve bu terör ülke gündeminden tamamen çıksın.

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım.

Kürt kardeşlerim gelin bir olalım, beraber olalım. Bozguncu olanları tarihin çöplüğüne bırakalım. Biz hep birlikte Türk Milletiyiz.

Kökünü kurutamayacağımız bir sorun yoktur. Terörün belini kırmak görevimiz. Bölücü örgüt başarısızlığa mahkumdur.

Kaynak: Haber7

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