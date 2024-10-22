İski'den o, kritik açıklama: İstanbul susuzlukla karşı karşıya mı, barajlarda kaç günlük su kaldı?

Yağışların az olması nedeniyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları gün geçtikçe azalıyor. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip olan İstanbul'a su sağlayan 10 barajın son durumunu İSKİ açıkladı.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları düşüşe geçti. Kasım ayına az bi zaman kala hala yeterli yağış olmaması, endişhe yaratıyor.

Kazandere Barajı'da su miktarı yüzde 4,18 olarak kayda geçti. En yüksek su miktarı olan İstanbul barajı ise yüzde 54,48 oranı ile Elmalı Barjı oldu.

İşte İSKİ tarafından açıklanan 22 Ekim 2024 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL'UN KAÇ GÜNLÜK SUYU VAR?

* Ömerli Barajı: %27,21

* Darlık Barajı:%36,73

* Elmalı Barajı:%54,48

* Terkos Barajı:%46,85

* Alibey Barajı:%6,62

* Büyükçekmece Barajı:%35,82

* Sazlıdere Barajı:%45,28

* Istrancalar Barajı:%27,78

* Kazandere Barajı:%4,18

* Pabuçdere Barajı:%11,86

İstanbul'da baraj doluluk oranları gün içerisinde belirli saat dilimlerinde güncellenmektedir...

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