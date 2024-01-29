Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa yayın hakları hakkında konuştu: “Ciddi zarar ettik”

Geçtiğimiz hafta UEFA Şampiyonalar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın ihalesi yapıldı. Yayın ihalesine Acun Ilıcalı’da katıldı. Son senelerde yayın haklarını ellerinde bulunan Acun medya, bu sefer düşük bir teklifle yayın ihalesine girdi.

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CİDDİ ZARAR ETTİK

Halihazırda Avrupa maçları EXXEN TV’de yayınlanıyor. Fakat dijital platformda yayınlanan maçlarda Ilıcalı, ciddi şekilde zarara uğradıklarını açıkladı. Beyaz TV tarafından düzenlenen programa katılan Acun Ilıcalı, ihale hakkında konuştu.

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Bir televizyon ve spor kulübüne sahip olan Acun Ilıcalı, ayrıca dijital video platformuyla da ses getirmişti. Avrupa kupası maçlarını EXXEN’e alarak büyük bir sükse yapmıştı. Ancak yayın kesintilerinden dolayı beklentileri karşılayamadı.

DÜŞÜK TEKLİF VERDİK

Acun Ilıcalı, Beyaz TV’de yaptığı açıklamada;

“Şampiyonlar Ligi'nden 3 senedir ciddi zarar ediyorduk. Çok hevesli olduğumuz bir konu değildi, o yüzden son derece düşük bir teklif verdik. TRT kazandı ihaleyi, onları da tebrik ediyorum. Yeni platformları var, onu tanıtmak istiyorlar.

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Açık kanaldan vermeyi düşünüyorlar, biz açık kanaldan veremeyiz öyle bir gücüm yok benim. Futbolseverler için iyi olacak açık kanaldan vermek.”

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