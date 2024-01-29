Almanya’dan sonra o ülkede de çiftçiler eylem için sokaklara döküldü…

Avrupa’da çiftçiler ayaklandı. Geçtiğimiz haftalarda Almanya’da yaşanan olaylar sonrasında aynı kriz bir başka ülkeye sıçradı. Büyük sorunlarla karşı karşıya kalan çiftçiler yollara döküldü. Yeniden protestolarla meydanlar yankılandı…

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Almanya’dan sonra o ülkede de çiftçiler eylem için sokaklara döküldü…

Fransız çiftçiler, çalışma koşulları, vergiler ve düzenlemeler nedeniyle hükümetle yoğunlaşan bir soğuklukta başkenti ablukaya almakla tehdit ettikten sonra Pazartesi günü Paris çevresindeki büyük otoyolları boğdu.

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Kilit çiftçi sendikaları, günün ilerleyen saatlerinde Başbakan Gabriel Attal ile bir araya geldi.

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FRANSA’DA ÇİFTÇİLER AYAKTA

Protestolar, son haftalarda büyük bir tarım üreticisi olan Fransa'da, gelirlerin azalmasına, bürokrasiye ve diğer ülkelerle rekabet etme yeteneklerini baltaladığını söyledikleri çevre politikalarına kızan çiftçiler tarafından sahnelendi.

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Protesto eden çiftçiler, başkentin batısındaki A13 otoyolunu, doğuda A4'ü ve güneyden Paris'e doğru yüzlerce traktörle engelledi.

Hükümetin bazı tavizlerine rağmen çiftçiler, protestolarını sürdürüyor. Fransa’nın genç Başbakanı Gabriel Attal’ın çiftçilere yardım etmek için acil durum tedbirlerini açıklamıştı. Fakat şimdilik protestoları dindirmek için yetmedi.

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