Acun Ilıcalı programdan kovmuştu! Survivor Semih yıllar sonra ortaya çıktı

TV8'de yayınlanan Survivor Ekstra programının yorumcusu Semih Öztürk, eski eşi Kurretülayn Matur'un Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hakkında yaptığı açıklama nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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"Ütopya" programında tanışan ve evlenen Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur daha sonra boşandılar. Acun Ilıcalı, eski eşinin paylaşımı nedeniyle işine son veren Semih Öztürk'ü uzun süredir görmezden geldi.



Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı söylenen Adem ve Sema, Semih ile fotoğraf çektirdi. Ünlü isimler sosyal medyada paylaşıldı.