İstasyonda bomba patladı! En az 24 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Güney Batısı'nda bulunan Ketta kentinde bir tren istasyonunda bombalı terör saldırısı meydana geldi. Kalabalık tren istasyonundaki patlama 24 kişiyi öldürdü ve 40'tan fazla kişiyi yaraladı.



Tren istasyonu çalışanları, saldırı sırasında 100 kişinin istasyonda olduğunu söyledi. Yetkililer, saldırganın tam olarak kim olduğunu belirleyememe nedeniyle çok sayıda ölüm ve zarar meydana geldi. Saldırı nedeniyle istasyonun çatısı uçtu.

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Sabah saatlerinde Belucistan Kurtuluş Ordusu saldırıyı üstlendi. Örgüt daha önce Pakistan ordusuyla çatışmış ve özellikle Pakistan'da bulunan üst düzey Çinli mühendisler ve işçileri heder almıştı.



Saldırıyla ilgili olarak Belucistan Kurtuluş Ordusu resmi bir açıklama yaptı. Örgüt, saldırıyı bir canlı bombayla gerçekleştiren 'Vaşen' kod adlı terörist Fidaye Muhammed Rafık Bizanjo'nun öldüğünü açıkladı.