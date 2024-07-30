Esra Yıldız Kahraman kimdir? Paris'te ne zaman yarışacak? Esra Yıldız Kahraman nereli ve kaç yaşında?

Esra Yıldız Kahraman'ın kimliği nedir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Esra Yıldız Kahraman kimdir ve nereli?

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Esra Yıldız Kahraman kimdir? Paris'te ne zaman yarışacak? Esra Yıldız Kahraman nereli ve kaç yaşında?

2024 Paris Olimpiyatlarında yarışan Esra Yıldız Kahraman'ın hayatı merak konusu . Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, rakibini yenerek son 16 turuna çıktı. Ayrıca Esra Yıldız Kahraman'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu inceleniyor . Esra Yıldız Kahraman'ın kimliği nedir? Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman nereli ve kaç yaşında?

Esra Yıldız Kahraman kimdir?

4 Temmuz 1997'de Esra Yıldız Kahraman doğdu. Türk boksör, F.Bahçe SK takımında boks kariyerine devam ediyor.

2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Bu, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi Türk sporcuların Olimpiyat tarihindeki ilk kadın kitapçılardan biri oldu. Kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman, 5 Mayıs 2023'te dünyaya geldi.Tokyo'daki ilk maçta Arjantinli rakibine yenilen Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 yenilerek elendi.


2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Bu, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi Türk sporcuların Olimpiyat tarihindeki ilk kadın kitapçılardan biri oldu. Tokyo'daki ilk maçta Arjantinli rakibine yenilen Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 yenilerek elendi. Kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman, 5 Mayıs 2023'te dünyaya geldi.

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