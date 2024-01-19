Abisinin evinin kapısını açık gördü, içeri girdiğinde şok oldu!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde abisi ile aynı apartmanda oturan kadın, abisinin evinin kapısını açık görünce içeri girdi. İçeri girdiğinde karşılaştığı manzara şok etkisi yarattı. Abisinin hareketsiz olduğunu gören kadın, sağlık ekipleri ve polis çağırdı.

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Abisinin evinin kapısını açık gördü, içeri girdiğinde şok oldu!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir adam, kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan A.T.’nin (64), aynı apartmanda yaşayan kız kardeşi ikametine geldiğinde evin kapısını açık gördü. İçeri girdiğinde A.T.’nin hareketsiz yattığını gören kız kardeşin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Abisinin evinin kapısını açık gördü, içeri girdiğinde şok oldu!
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından A.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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