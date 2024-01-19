Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!

Filipinler'in Davao de Oro bölgesinde yağan şiddetli yağmurlar sonrasında meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!

Filipinler'in Davao de Oro bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

10 KİŞİNİN KAYIP OLDUĞU AÇIKLANDI

Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro bölgesinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Monkayo kasabasında bir ev yıkıldı. Sivil Savunma Ofisi Bölge Müdürü Ednar Dayanghirang, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ağır yaralandığını, 5 ila 10 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Dayanghirang, toprak kaymasının yanı sıra günlerce süren şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köyün sular altında kaldığını belirtti.

Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!

7 bin 600'den fazla adadan oluşan ve yılda yaklaşık 20 tropikal fırtınanın vurduğu bir takımada olan Filipinler'de sık sık toprak kaymaları ve su baskınları meydana geliyor.

Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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