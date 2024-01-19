Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karne gününde Bursada bir okulda öğrencilerin karne sevincine ortak olurken, öğrencilerin karnelerini elleriyle dağıttı.

YAYINLAMA
Google News
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da bir okulda öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’ndeki Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediye verdi.

Bakan Tunç’a Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Bakan ve protokol üyeleri öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Bakan Tunç, daha sonra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tarihi binada ziyaret etti.

Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!Filipinler'de toprak kayması çok sayıda can aldı! Yaralı ve kayıplar var!

İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!

Ndombele krizi! Son halini gören bu nasıl futbolcu diyorNdombele krizi! Son halini gören bu nasıl futbolcu diyor

Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığıUzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
Veliler ne alacağını düşünüyor: 2024 çocuklara karne hediyesi tavsiyeleri!
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı, "devrim niteliğinde bir adım olduğuna inanıyorum"
Fabrika gibi lise, Yıllık cirosunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Fabrika gibi lise, Yıllık cirosunu duyanlar şaşıp kalıyor.
Son Haberler
Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!
Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!
Kartepe kayak merkezinde feci ölüm! Şambrelle kayarken 5 metrelik yükseklikten düştü
Kartepe kayak merkezinde feci ölüm! Şambrelle kayarken 5 metrelik yükseklikten düştü
Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!
Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hareketlilik! Tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi!
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde hareketlilik! Tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi!
Okullar tatil mi edildi? Valiliklerden arka arkaya açıklamalar! Kar nedeniyle birçok il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Okullar tatil mi edildi? Valiliklerden arka arkaya açıklamalar! Kar nedeniyle birçok il ve ilçelerde okullar tatil edildi
Okullar ne zaman ara tatil olacak? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?
Okullar ne zaman ara tatil olacak? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?
Çok Okunanlar
Murat Kurum gençlerle bir araya geldi müjde üstüne müjdeler verdi! Ulaşımda yüzde 40 indirim, 39 ilçede ofisler ve eğitim atölyeleri açılacak
Murat Kurum gençlerle bir araya geldi müjde üstüne müjdeler verdi! Ulaşımda yüzde 40 indirim, 39 ilçede ofisler ve eğitim atölyeleri açılacak
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi
Emekliye yeni 2 müjde! Bayram ikramiyesine zam ve indirimli kart hamlesi
Prof. Dr. Yusuf Demir'den endişelendiren açıklama!
Prof. Dr. Yusuf Demir'den endişelendiren açıklama!
Şehir içi şoförlerine ‘Trafik Kuralları’ eğitimi verildi
Şehir içi şoförlerine ‘Trafik Kuralları’ eğitimi verildi
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var