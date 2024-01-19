Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa’da bir okulda öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’ndeki Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediye verdi.

Bakan Tunç’a Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz eşlik etti.

Bakan ve protokol üyeleri öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.



Bakan Tunç, daha sonra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tarihi binada ziyaret etti.

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