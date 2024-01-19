İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!

İzmir’in Bornova ilçesinde, trafikte uzun takip sonrasında polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile durdurulan kamyonette, 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

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İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!

İzmir’in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir araçta yaklaşık 20 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin zehir tacirine yönelik nefes kesen operasyonu ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda tespit edilen kamyonet takibe alındı. Bornova ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 19 kilo 225 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!

Ekiplerin zehir tacirini takibe aldığı nefes kesen anlar kameraya yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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