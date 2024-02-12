Abdurrahman Dilipak’tan uyarı: Mum stoklayın, hastalık geliyor…

Gazeteci - yazar Abdurrahman Dilipak, geçtiğimiz haftaki yazısında çok dikkat edilmesi gereken bir konuya açıklık getirdi. Haber Vakti’nde köşe yazısında Dünya Sağlık Örgütü’nün X hastalığına da değindi. İşte yazının detayları...

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YENİ HASTALIK X

“Dünya Ekonomi Forumu 15-19 Ocak’ta Davos Yıllık Toplantısında “Disease X” (X hastalığı)nı konuşmuşlar. Tek dertleri var, dünya ekonomisi ve insanlığın sağlığı (!?) DEF’in tesbsitine göre “CoVID den 20 misli daha öldürücü” imiş. ' yazan Dilipak, 'Bu Obama’nın “müjdelediği” (!?) “Zombi Geyik” virüsü olmasın sakın. Onlar bunu nereden biliyorlarmış derseniz, Minareyi çalacak olanlar kılıfını hazırlamışlar zaten.

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Bu yeni “Dalga”nın aşısı hazırmış. Birileri aynı zamanda dalgasını geçmeye hazırlanıyor anlaşılan. Ne zaman hazırlamışlar derseniz, haklısınız tabi önce mikrobu hazırlamışlar demek ki. Öyle olunca aşısı da hazır. Hem de emin olun ABC serisi bile hazırdır.”

DİLİPAK’TAN MUM STOK UYARISI

“Ne olur, ne olmaz, şimdiden siz, gaz lambası, fenerinizi tedarik edin, mum da stoklayın. İngiliz, Alman, Avusturalyalı dostlarımızın bir bildikleri vardır elbette. Onlar değil de biz mi bileceğiz.!?”

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