13 Şubat 2024 evde bakım maaşı ne kadar zamlandı? İşte yatan iller listesi

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşlarının hangi illerde kullanıldığını açıkladı. Yüzde 49,25'lik bir zamla birlikte evde bakım maaşı 7 bin 608 lira oldu.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Ağır engelli raporu olan ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayan kişilere evde bakım maaşı adı verilen bir sosyal yardım verilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ay düzenli olarak evde bakım maaşı verir. Evde bakım maaşı alan kişiler, bu maaşı diğer sosyal yardımlarla birleştirebilir.

Ağır engelli raporu olan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişiler evde bakım maaşı almak için başvurabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri, başvuruları kabul eder. Başvuru sonrası, evde bakım maaşı alıp almayacağına dair bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme tamamlandıktan sonra, evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişilerin maaşları banka hesaplarına yatırılır.

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Evde Bakım Maaşı Zamları Ne Kadar Oldu?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları ile birlikte evde bakım maaşı da arttı. Bunun bir sonucu olarak evde bakım maaşı yüzde 49,25 oranında zamlandı. 2024 yılında evde bakım maaşı 5 bin 98 liradan 7 bin 608 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayından itibaren zamlı maaşlarını alabilecekler.

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Evde bakım maaşı, tipik olarak her ayın on beş ila otuz birininde hesaplara yatırılır. Bununla birlikte, ödemeler bazı illerde daha erken yapılabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı verilen illeri resmi internet sitesinden ilan eder. Bu, Şubat ayında evde bakım maaşı yatan illerin henüz açıklanmadığını gösteriyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, maaşlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne başvurması sonucunda bu yardım sağlanır. E-Devlet kapısından da başvuru yapılabilir.