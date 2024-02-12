İş Bankası çok sayıda personel alacak! 2 yıllık üniversite mezunu olmak yetiyor

İş Bankası, genişleyen kadrosuna yeni yetenekler eklemek için çeşitli pozisyonlarda işçi alımı yapacağını açıkladı. Perakende Krediler Tahsis Uzman Yardımcısı, Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi-Uzman Yardımcısı ve Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı pozisyonları için başvurular kabul edilecektir. Başvurular 4 Şubat'ta sona erecek, ancak adayların başvuru koşullarını karşılamaları gerekiyor.

İş Bankası Personel Alımı ve Başvurusu

Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi-Uzman Yardımcısı pozisyonu için başvuran adaylar, en geç 31 Mart 2024'e kadar dört yıllık bir üniversiteden mezun olmalıdır. Ek olarak, 30 yaşını doldurmamış olmak, İngilizce sınavından muafiyet elde etmek veya geçerli bir sertifikaya sahip olmak, askerlik görevini tamamlamak veya en geç Aralık 2024'e kadar tecil ettirmek gerekir.

Perakende Krediler Tahsis Uzman Yardımcısı ve Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı pozisyonları için aynı şartlar geçerli. Adaylar, başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve en geç Aralık 2024'e kadar askerlik görevini tamamlamış olmalıdır.

Başvurular İş Bankası Kariyer sayfası üzerinden alınacak ve 4 Şubat 2024'e kadar devam edecek. Başvuru tarihleri ve kriterleri uygun olan adaylar, İş Bankası'nın büyüyen ailesine katılmak için şanslarını değerlendirebilir.