Hastanelerde çalışmak isteyene yeni fırsat! İŞKUR, KPSS şartsız personel alımı yayımladı

Özel klinikler ve hastaneler, sekreter, hasta danışmanı ve hasta kabul kayıt görevlisi pozisyonları için işçi alıyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde yayınlanan duyurulara göre internet üzerinden yapılmalıdır.

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Hastanelerde çalışmak isteyene yeni fırsat! İŞKUR, KPSS şartsız personel alımı yayımladı

Hastaneler ve özel klinikler, çeşitli pozisyonlarda çalışan istihdam ediyor. İŞKUR web sitesinde yayınlanan ilanlar, hasta danışma personeli, yönlendirme ve tıbbi sekreter gibi pozisyonlar için KPSS şartı olmadan personel alımı yapıldığını gösteriyor. Adaylar, ilanlara başvurmak için İŞKUR'un web tabanlı sistemini kullanacaklar.

Kpss Olmadan Hastane Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un web sitesine erişmek için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine gidin. Açılan sayfadaki iş arayan bölümüne gidin. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın. Son olarak, iş arama sayfasını göreceksiniz.

İş arama sayfasında aradığınız pozisyonu yazan kısma yazın ve sonra ARA butonuna tıklayın. Aşağıda ilanlar gösterilmektedir. İlgilendiğiniz ilana tıklayın ve başvuru formunu doldurun.

Kpss Olmadan Hastane Personeli Olmak İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından yayınlanan duyurulara göre, hastaneler personel alımı için aranan koşullar şunlardır:

Türk vatandaşı olmak,

İŞKUR üyesi olmak,

Atandığı görevi yerine getirmesine engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek adaylar için askerlik çağına henüz gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış olmak veya askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış olmak,

Başvuru yapacağı kadronun gerektirdiği görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilme yeteneği,

İşini devam ettirebilecek,

Verilen görevleri tam olarak yerine getirecek,

Hastalarla iyi iletişim kurması.

KPSS'siz Sağlık Personeli Hangi Pozisyonlara Alınıyor?

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre, hastanelerin personel alımı için açık kadroları aşağıdaki gibidir:

Hasta Kabul Kayıt Görevlisi: Bu pozisyon için adayların en az lise mezunu olması gerekir. Bilgisayar kullanmayı bilmeleri, hasta kayıt işlemlerine hakim olmaları, iyi iletişim kurmaları ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilirler.

Hasta danışmanı: Bu pozisyona girmek için adayların en az lise mezunu olması gerekir. Bilgisayar kullanabilmeleri, hasta danışmanlığı konusunda deneyimli olmaları, iyi iletişim becerileri ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilirler.

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik: Bu pozisyona başvurmak için adayların en az lise mezunu olması gerekir. Bilgisayar kullanımı konusunda deneyimli olmalı, iyi iletişim kurmalı ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilir.

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