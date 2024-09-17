Abdullah Karakış'a yeni görev! Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına Genel Müdür olarak görevlendirildi 2004 yılından bu yana Pendik Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan Abdullah Karakış, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına Genel Müdür olarak göreve getirildi.

2004 yılından bu yana Pendik Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan Abdullah Karakış, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına Genel Müdür olarak görevlendirildi. Abdullah Karakış'ın 17 Eylül tarihinde Genel Müdür olarak göreve başlayacağı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) yargı camiasına hizmet veriyor. Kaynak:Bölge Gündem Haber 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡