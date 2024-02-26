ABD'deki İsrail büyükelçiliği önünde hareketli dakikalar! ABD askeri "Filistin'e özgürlük" diyerek kendini ateşe verdi!

ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan Bushnell'un İsrail Büyükelçiliği önündeki protestosu ve kendini ateşe verdiği anda çekilen görüntüler sosyal medyaya yayıldı.

Görüntüde, kamuflaj giyen Bushnell, kendisini ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak çalışan asker olarak tanımlıyor ve “Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim” ifadesini kullanıyor.

Büyükelçiliğin önüne yürüyen Bushnell, “Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil” şeklinde konuşuyor.

Nefesi kesilene kadar ‘Filistin'e özgürlük' diye bağırdı

Başından aşağı benzin döken Bushnell, kendini ateşe verdikten sonra üst üste nefesi kesilene kadar “Filistin'e özgürlük” diye bağırıyor.

AA'nın Washington İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden edindiği bilgide, ihbarın Washington İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında yapıldığı bildirilmişti.

İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, “Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük” demişti.

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Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmamıştı.