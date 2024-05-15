ABD verileri en çok ona yaradı: Fiyat bir anda 3 bin dolar birden arttı…

Bitcoin'in fiyatı, pozitif TÜFE verileri ve olumlu piyasa duyarlılığı arasında 65.000 doları aştı. Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar fiyatın yükselmesiyle yeniden umutlandı.

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ABD verileri en çok ona yaradı: Fiyat bir anda 3 bin dolar birden arttı…

Bitcoin'in fiyatı, 15 Mayıs 2024'te itibarıyla 63.000 dolardan işlem gören 66.000 dolarlık bariyere dokundu. Son 24 saatte %7'in üzerinde bir artışı temsil ediyor.

Kripto para biriminin yukarı yönlü yörüngesi, beklenenden daha yumuşak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini takip ederek, en son enflasyon haberlerine olumlu bir piyasa tepkisi sinyali veriyor. Bu artış, Bitcoin'i 73.000 doları aşan rekor seviyelere ulaştığı Mart 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine itti.

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TÜFE VERİLERİ ENFLASYON KORKULARINI HAFİFLETİYOR

Bitcoin, piyasa duyarlılığını aşıyor. Daha istikrarlı bir enflasyonist ortama işaret eden TÜFE verilerinin yayınlanması, piyasa duyarlılığını güçlendirdi ve Bitcoin'in son fiyat artışına katkıda bulundu.

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Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının daha fazla artmayacağı önerisi, Bitcoin yatırımları için daha elverişli bir zemin sağladı. Olumlu TÜFE verileri, daha güçlü bir dolara ve daha yüksek faiz oranlarına yol açarak, potansiyel olarak Bitcoin'in alternatif bir yatırım olarak çekiciliğini devam ettiriyor.

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