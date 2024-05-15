Çok merak edilen veriler paylaşıldı: ABD CPI beklentinin altında açıklandı

Hükümetin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre, ABD'deki aylık enflasyon hızı Nisan ayında hafifledi. Mart ayında %0,4'e karşı %0,3 arttı ve ekonomist tahminleri %0,4 arttı.

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Raporun geri kalanı da beklentilerle aynı çizgide olan küçük düşüşler gösterdi. Yıldan yıla, TÜFE Mart ayında %3,4 ve %3,5 tahminlerine kıyasla %3,4 daha yüksekti. Gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında %0,3 ve %0,4 tahminlerine karşı Nisan ayında %0,3 arttı.

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Yıldan yıla göre, çekirdek TÜFE, %3,6 ve Mart ayındaki %3,8 tahminlere kıyasla %3,6 olarak kaldı. 2023'te enflasyondaki tutarlı düşüş, ABD de dahil olmak üzere en fazlasına sahipti.

Federal Rezerv, yıl boyunca önemli ölçüde daha kolay para politikası bekleyen 2024'e giriyor. Bunun yerine, enflasyon bu yıl şimdiye kadar biraz arttı. Büyümeye devam eden bir ekonominin yanı sıra, yakın bir merkez bankası faiz indirimi düşüncesine kibosh koyuyor.

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Çarşamba günkü TÜFE raporuna girince, CME FedWatch Tool'a göre, Fed tarafından yaz faiz indirimi olasılığı düşüktü ve tüccarlar Eylül ayında sadece %50 hareket şansına sahipti.

Enflasyon rakamları ile aynı zamanda, %0,4 ve Mart ayı %0,6'lık bir artış tahminlerine karşı düz bir okuma gösteren Nisan ayı perakende satış verileriydi. Perakende satış ex-autos, beklentiler doğrultusunda Nisan ayında 0,2 arttı, ancak Mart ayında %0,9'dan düştü.

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