ABD işsizlik rakamları şaşırttı: 2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti

Türkiye’de iç piyasa hareketli günler geçiriyor. Diğer taraftan dış piyasada Amerika verileri ve açıklamaları dikkat çekti. Haftanın son işlem gününde ise, işsizlik rakamları paylaşıldı.

YAYINLAMA
Google News
ABD işsizlik rakamları şaşırttı: 2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti

ABD istihdam piyasası, ABD ile Haziran ayında oldukça güçlü kaldı. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Cuma günü, Mayıs ayındaki 218.000'den (ilk olarak bildirilen 272.000'den revize edildi) 206.000 işin eklendiğini, ancak 190.000 için ekonomist tahminlerini mütevazı bir şekilde aştığını bildirdi.

O, pahalı 2 sigaranın fiyatı bakın ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?O, pahalı 2 sigaranın fiyatı bakın ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Haziran ayındaki işsizlik oranı, Mayıs ayında %4,0'a karşı %4,1'e yükseldi. Tahminler yüzde 4 olarak açıklamıştı. Ortalama saatlik kazanç, %0,3 ve Mayıs ayı %0,4 tahminlerine kıyasla %0,3 arttı. Metriğe yıldan yıla bakıldığında bakıldığında, %3,9 ve bir önceki ayın %4,1'lik okuması için beklentilere kıyasla %3,9 daha yüksekti.

ABD İŞSİZLİK VERİLERİ VE FED FAİZ

CME FedWatch aracına göre, bankanın 31 Temmuz toplantısında Federal Rezerv faiz indirimi, ancak Eylül ortası toplantısında %70'ten fazla düşük oranı yakaladı. Bu hafta konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankası para politikası için ileriye dönük yolda karar verirken, daha zayıf bir iş piyasasının enflasyon konusundaki endişeyi gölgeden kaldırabileceğini öne sürdüğü için biraz güvercin eğildi.

İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart varİş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var

Başlık 206.000 iş tahminleri zirveye katarken, diğer veriler bazı zayıflıkları gösteriyor. Mayıs'ın iş kazancı 272.000'den 218.000'e revize edildi. Ayrıca, Nisan ayında başlangıçta bildirilen 165.000 iş kazancı 108.000'e revize edildi. Üç ayı birlikte almak, önceki çeyrek için 249.000'e kıyasla ortalama 177.000 iş kazancı gösteriyor.

Ayrıca, işsizlik oranı sadece mütevazı bir şekilde yükselirken, %4,1'lik okuma Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu.

Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldiAsgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O, pahalı 2 sigaranın fiyatı bakın ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?
O, pahalı 2 sigaranın fiyatı bakın ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var
İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var
Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi
Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi
Son Haberler
ABD işsizlik rakamları şaşırttı: 2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti
ABD işsizlik rakamları şaşırttı: 2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti
KÖFN neden dağıldı? işte dağılma kararının perde arkası!
KÖFN neden dağıldı? işte dağılma kararının perde arkası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması: Tüm programlarını iptal etti…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması: Tüm programlarını iptal etti…
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermişti! Merih Demiral'a ceza veren kurulun başkanı bakın kim çıktı?
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermişti! Merih Demiral'a ceza veren kurulun başkanı bakın kim çıktı?
Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?
Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?
Merkez Bankası, faiz kararına ait toplantı detaylarını paylaştı
Merkez Bankası, faiz kararına ait toplantı detaylarını paylaştı
Çok Okunanlar
Üsküdar satışa çıktı! 5 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Üsküdar satışa çıktı! 5 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Temmuz 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Temmuz 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Bitcoin fiyatı yatırımcıyı üzüyor: Son ayların en düşük seviyeleri geldi
Bitcoin fiyatı yatırımcıyı üzüyor: Son ayların en düşük seviyeleri geldi
Bu fiyatları incelemeden alış veriş yapmayın! BİM, 3 - 9 Temmuz arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatları incelemeden alış veriş yapmayın! BİM, 3 - 9 Temmuz arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Yorumlananlar