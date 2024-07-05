ABD işsizlik rakamları şaşırttı: 2021 yılında sonra bir ilk gerçekleşti

ABD istihdam piyasası, ABD ile Haziran ayında oldukça güçlü kaldı. Çalışma İstatistikleri Bürosu, Cuma günü, Mayıs ayındaki 218.000'den (ilk olarak bildirilen 272.000'den revize edildi) 206.000 işin eklendiğini, ancak 190.000 için ekonomist tahminlerini mütevazı bir şekilde aştığını bildirdi.

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Haziran ayındaki işsizlik oranı, Mayıs ayında %4,0'a karşı %4,1'e yükseldi. Tahminler yüzde 4 olarak açıklamıştı. Ortalama saatlik kazanç, %0,3 ve Mayıs ayı %0,4 tahminlerine kıyasla %0,3 arttı. Metriğe yıldan yıla bakıldığında bakıldığında, %3,9 ve bir önceki ayın %4,1'lik okuması için beklentilere kıyasla %3,9 daha yüksekti.

ABD İŞSİZLİK VERİLERİ VE FED FAİZ

CME FedWatch aracına göre, bankanın 31 Temmuz toplantısında Federal Rezerv faiz indirimi, ancak Eylül ortası toplantısında %70'ten fazla düşük oranı yakaladı. Bu hafta konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankası para politikası için ileriye dönük yolda karar verirken, daha zayıf bir iş piyasasının enflasyon konusundaki endişeyi gölgeden kaldırabileceğini öne sürdüğü için biraz güvercin eğildi.

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Başlık 206.000 iş tahminleri zirveye katarken, diğer veriler bazı zayıflıkları gösteriyor. Mayıs'ın iş kazancı 272.000'den 218.000'e revize edildi. Ayrıca, Nisan ayında başlangıçta bildirilen 165.000 iş kazancı 108.000'e revize edildi. Üç ayı birlikte almak, önceki çeyrek için 249.000'e kıyasla ortalama 177.000 iş kazancı gösteriyor.

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Ayrıca, işsizlik oranı sadece mütevazı bir şekilde yükselirken, %4,1'lik okuma Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu.

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