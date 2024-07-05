Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin sorulara net bir şekilde yanıt verdi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak" açıklamasını yaptı. Daha önceki Aralık ayında bunu belirtmiştik. Göstergeler olumlu. Asgari ücreti yeniden belirlemek için Aralık ayında bir araya geleceğiz.dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, hükümetin enflasyonla mücadeleyi önceliklendirdiğini belirterek, önümüzdeki aylarda asgari ücrete artış yapılmayacağını söyledi. Dağ, "Temmuz ayında 'asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?" sorusuna yanıt olarak, olmayacağını garanti edebilirim. Enflasyonu düşürmek bizim temel çabamızdır." dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, hükümete yazdığı bir mektupta asgari ücretin yılda bir kez değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası, "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" dedi."" ifadelerine yer verildi.

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Ekonomistler, 2024'e kadar asgari ücrete ek bir zam yapılmayacağını tahmin ediyor. Asgari ücretin mevcut durumda sabit kalacağını belirten uzmanlar, enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu söylüyor.