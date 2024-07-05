Marlboro ve Parliament ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Marlboro ve Parliament sigaralara zam geldi mi? Marlboro ve Parliament ne kadar oldu? Sigara zammı ile alakalı tüm detayları haberimizde göreceksiniz.

YAYINLAMA
Google News
Marlboro ve Parliament ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Temmuz ayında yapılan ÖTV artışı nedeniyle Türkiye'de sigara fiyatlarına zam geldi. JTİ grubu ilk sigara zammını alırken, Philip Morris henüz zamlı bir liste yayınlamadı. Vatandaşlar Marlboro ve Parliament markalarının fiyatlarını araştırmaya başladı, ancak 4 Temmuz 2024 saat 18:00 itibariyle henüz zamlı bir liste yayınlanmadı.

İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart varİş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var

Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldiAsgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi

Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?

Marlboro ve Parliament ne kadar oldu?

Marlboro sigara fiyatlarına herhangi bir zam henüz açıklanmadı. Zamlı fiyatların 6 Temmuz itibariyle geçerli olması bekleniyor.

Parlaiment sigara fiyatlarında herhangi bir zam henüz açıklanmadı. Zamlı fiyatların 6 Temmuz itibariyle geçerli olması bekleniyor.

Marlboro Edge sigara 74,00 TL, Marlboro Edge Blue/Sky sigara 74,00 TL, Marlboro Touch sigara 75,00 TL, Marlboro Rolled (kıyılmış tütün) sigara 90,00 TL ve Parliament sigara 90,00 TL.

Parliament Aqua Blue Slims sigara 80,00 TL'ye, Parliament Uzun sigara 79,00 TL'ye, Parliament Kısa sigara 79,00 TL'ye ve Parliament Midnight Blue sigara 76,00 TL'ye satılıyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var
İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var
Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi
Asgari ücrete ara zam var mı? Son dakika açıklaması geldi
Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?
Bitcoin çakıldı! Bitcoin ne kadar oldu?
Son Haberler
Fabrikada korkunç olay: İşçinin makineye sıkışan eli bileğinden koptu!
Fabrikada korkunç olay: İşçinin makineye sıkışan eli bileğinden koptu!
Yusuf Tekin'den gölge bakan tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
Yusuf Tekin'den gölge bakan tepkisi: 'Böyle bir ünvanla randevu isteyen kişilere randevu vermem'
Son dakika haberi! Kırgızistan'da darbe girişimi!
Son dakika haberi! Kırgızistan'da darbe girişimi!
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: 'Ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımını yapan kişi çocuk çıktı!
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi: 'Ayaklanma çıkarmaya başlayacağız' paylaşımını yapan kişi çocuk çıktı!
Merkez Bankası, faiz kararına ait toplantı detaylarını paylaştı
Merkez Bankası, faiz kararına ait toplantı detaylarını paylaştı
Bitcoin fiyatı yatırımcıyı üzüyor: Son ayların en düşük seviyeleri geldi
Bitcoin fiyatı yatırımcıyı üzüyor: Son ayların en düşük seviyeleri geldi
Çok Okunanlar
Üsküdar satışa çıktı! 5 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Üsküdar satışa çıktı! 5 Temmuz 2024 Cuma gazete manşetleri
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Temmuz 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel ve su baskınlarına dikkat! 5 Temmuz 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Bugün altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? 5 Temmuz 2024 Cuma, güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet, ons altın fiyatları
Merih Demiral, iki maç cezası mı aldı? İşte iddiaların perde arkası
Merih Demiral, iki maç cezası mı aldı? İşte iddiaların perde arkası
Bu fiyatları incelemeden alış veriş yapmayın! BİM, 3 - 9 Temmuz arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatları incelemeden alış veriş yapmayın! BİM, 3 - 9 Temmuz arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Altın son durum ne, düşer mi çıkar mı? Gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 4 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları
Altın son durum ne, düşer mi çıkar mı? Gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 4 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatları
Yorumlananlar