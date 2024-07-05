Marlboro ve Parliament ne kadar oldu? Sigaraya ne kadar zam geldi?

Temmuz ayında yapılan ÖTV artışı nedeniyle Türkiye'de sigara fiyatlarına zam geldi. JTİ grubu ilk sigara zammını alırken, Philip Morris henüz zamlı bir liste yayınlamadı. Vatandaşlar Marlboro ve Parliament markalarının fiyatlarını araştırmaya başladı, ancak 4 Temmuz 2024 saat 18:00 itibariyle henüz zamlı bir liste yayınlanmadı.

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Marlboro ve Parliament ne kadar oldu?

Marlboro sigara fiyatlarına herhangi bir zam henüz açıklanmadı. Zamlı fiyatların 6 Temmuz itibariyle geçerli olması bekleniyor.

Parlaiment sigara fiyatlarında herhangi bir zam henüz açıklanmadı. Zamlı fiyatların 6 Temmuz itibariyle geçerli olması bekleniyor.

Marlboro Edge sigara 74,00 TL, Marlboro Edge Blue/Sky sigara 74,00 TL, Marlboro Touch sigara 75,00 TL, Marlboro Rolled (kıyılmış tütün) sigara 90,00 TL ve Parliament sigara 90,00 TL.

Parliament Aqua Blue Slims sigara 80,00 TL'ye, Parliament Uzun sigara 79,00 TL'ye, Parliament Kısa sigara 79,00 TL'ye ve Parliament Midnight Blue sigara 76,00 TL'ye satılıyor.