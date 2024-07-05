İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var

İş Bankası açıkladı! İlk kez müşteri olacaklara faizsiz 25 bin TL nakit avans verilecek. Kimler için geçerli, nasıl alınacak ve diğer tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

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İş Bankası 25 bin TL verecek! Faizsiz kredi için tek bir şart var

Türkiye İş Bankası, ilk kez mobil bankacılık kullanan kişilere faizsiz 25.000 TL nakit avans vereceğini duyurdu. Kampanyanın sloganı, "İşCep'ten İş Bankası müşterisi olun, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığından yararlanın!"

İş Bankası Faizsiz Nakit Avans Kampanyası

İşCep'te "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler, 01.07.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında kampanyadan yararlanabilir.

– Faizsiz Taksitli Nakit Avans, iki ila üç aylık vadelerde geçerlidir.

– Kampanyadan yararlanmak için 300 TL ile 25.000 TL arasında değişen taksitli nakit avans gereklidir.

– İşCep ve Maximum Mobil kanalları kullanım için tek seçenektir.

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– Bir takvim ayında kullanılabilen taksitli nakit avans miktarı, müşteri limitinin %25'ine kadar ve en fazla 25.000 TL'ye kadar sınırlandırılmıştır.

– Kampanya için belirlenen faizsiz taksitli nakit avans miktarı en fazla iki kez ve toplam miktarı geçmeyecek şekilde kullanılabilir.

– Faiz oranları, 2-3 (dahil) aydan farklı vadelerde ve 25.000 TL üzeri tutarlarda uygulanacaktır.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans Kampanyası Katılım Koşulları: İşCep'te Müşteri Olmak İstiyorum özelliğinden İş Bankası müşterisi olan müşteriler, kampanya kapsamında yer almaktadır.

Kampanya tanımlamaları 01.07.2024'ten 31.07.2024'e kadar her müşteri için müşteri olma sürecinin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü başlatılarak ve ek 2 iş günü içinde yapılacaktır.

Müşterilerimiz 01.07.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında hizmetimizden yararlananlar için kampanya 31.08.2024 tarihinde sona erecektir.

– Kampanyadan her müşteri yalnızca bir kez yararlanabilecektir.

Kampanya, İş Bankası Bireysel Kredi Kartlarını içerir, ancak İş Bankası Ticari Kredi Kartlarını, Aidatsız Kredi Kartını, İş Bankası Vergi Kartını, İş Bankası Bayi Kartını ve KGF Kartını içermez.

Kampanya koşulları İş Bankası tarafından değiştirilebilir.

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