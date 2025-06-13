ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırısı sonrası konuştu: Daha ölümcül olacak

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden paylaşımda bulundu. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereleri hakkında değerlendirmede bulunan Trump, “İran’a anlaşma yapmak için şans üzerine şans vermiştim. Onlara en güçlü ifadelerle ‘bunu yapın gitsin’ demiştim. Ama ne kadar denediysem de ve buna ne kadar yaklaşmış olsak da bunu halledemediler” dedi.

"ÇOK DAHA KÖTÜSÜ OLACAK"

ABD Başkanı Trump İran’a “bunun bildikleri, bekledikleri ya da kendilerine söylenenden çok daha kötüsü olacağını” söylediğine dikkat çekerek, ABD’nin dünyadaki en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanları imal ettiğini ve İsrail'de bunlardan çok fazla bulunduğunu ifade etti.

"DAHA ÖLÜMCÜL SALDIRILAR OLACAK"

İsrail’in bu askeri ekipmanları kullanmayı da bildiğini belirten Trump, İran’daki bazı radikallerin cesur bir şekilde konuştuğunu ama ne olacağını bilmediklerini iddia etti, “Şimdi ise hepsi ölü ve işler sadece kötüye gidecek” ifadelerini kullandı. Halihazırda çok fazla ölüm ve yıkım olduğunu belirten Trump, “bu kıyımı durdurmak için halen zaman olduğunu, halihazırda planlanan sonraki saldırıların daha ölümcül olacağını” vurguladı. Trump şunları söyledi:

"İSRAİL SALDIRISI MÜKEMMEL"

“İran, ortada hiçbir şey kalmadan önce ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilineni kurtarmak için anlaşmaya varmalı. Daha fazla ölüm, daha fazla yıkım (olmasın). Çok geç olmadan bunu yapın. Tanrı hepinizi korusun.”

İsrail saldırısı mükemmelmiş!

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınında ABC News Washington Muhabiri Jonathan Karl’a yaptığı açıklamalarla ise gerçek yüzünü ortaya koydu. İsrail'in İran'a yönelik art arda yaptığı saldırıları değerlendiren Trump saldırı “Bence bu mükemmel” diyerek takdir etti. Trump şunları söyledi:

-Güçlü, çok güçlü bir şekilde vuruldular. Daha fazlası, çok daha fazlası gelecek

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