İsrail, İran'ın komuta kademesini yok etti: İşte öldürülen İranlı önemli isimler

Son dakika haberi... İsrail, İran'ın başkenti Tahran dâhil olmak üzere İran'da çok sayıda noktayı hedef alarak çok önemli üst düzey askeri yetkilinin ve nükleer merkezlerde çalışan bilim insanları öldürdüğü belirtiliyor.

İSRAİL SALDIRISINDA İRANIN ASKERİ KOMİTA KADEMESİ YOK EDİLDİ

Saldırılar sonucu İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve komuta kademesinden birçok ismin öldüğü duyuruldu.

İSRAİL SALDIRISINDA NÜKLEER BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in İran'a saldırısında nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte İsrail saldırılarında öldürülen İran komutanlarının listesi;

* Hasan Selami — Devrim Muhafızları Komutanı

* Muhammed Hüseyin Bakıri — İran Genelkurmay Başkanı

* Esmail Kaani — Kudüs Gücü Komutanı

* Amir Ali Hacizade — Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı

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* Ali Rıza Tengsiri — Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı

* Muhammed Rıza Fayyaz Piruz — Devrim Muhafızları Hava Savunma Komutanı

* Kioumars Heydari — İran Kara Kuvvetleri Komutanı

* Naeem Zadeh — İran Hava Kuvvetleri Komutanı

* Amir Şehram İrani — İran Donanma Komutanı

* Ali Şemhani — Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi

* Amir Hatemi — İran Savunma Bakanı danışmanı.

KOMUTA KADEMESİ VURULDU, YENİ ATAMALAR YAPILDI

İsrail'in şok saldırılarının ardından Ayetullah Hamaney, Emir Habibullah Seyyari’yi geçici genelkurmay başkanı, eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’yi ise Devrim Muhafızları Komutanı olarak atadı.

İSRAİL 200 SAVAŞ JETİ KULLANDI

İsrail ordusu, İran'a yönelik devam eden hava saldırılarında 200 savaş uçağının kullanıldığını açıkladı.

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