İsrail gece yarısı İran'ı vurmaya başladı, tahranda patlama sesleri duyuluyor, Hamaney'den intikam yemini geldi

SON DAKİKA HABERİ: ABD günler önce uyarılarının ardından İsrail'in İran'a saldırabileceği iddiaları sonrası İsrail'in gece yarısı İran'ı vurmaya başladı.

TAHRAN'DA ŞİDDETLİ ATLAMA SESLERİ DUYULDU

Tahran'dan gelen son dakika bilgilerine göre, İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinde çok sayıda şiddetli patlama sesi duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İSRAİL'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, İsrail'in İran'a saldırı başlattığı bildirildi. ABD'nin saldırılara doğrudan veya dolaylı yoldan katılmadığı aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı düzenlediklerini ve bu nedenle İsrail genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail hava sahası tüm uçuşlara kapatıldı. İsrail ordusunun İran ile günlerce sürecek bir savaşa hazırlandığı belirtildi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU, İSRAİL'İN SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURDUĞUNU DUYURDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

İsrail'in saldırı tehditlerinin ardından Tahran'ın merkezinden en az 4 şiddetli patlama sesi duyulurken İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da bazı bölgelere saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü.

Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRI TARİHİ VERİP UYARIDA BULUNMUŞTU

ABD merkezli Wall Street Journal'ın (WSJ), İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran'ın nükleer üretimini durdurmaması halinde İsrail ordusunun, Pazar gününden itibaren İran'a saldırı başlatabileceğini bildirmişti.

Habere göre, İsrailli yetkilinin, Tahran yönetimine olası saldırılar öncesi son uyarıda bulunduğu aktarılmıştı.

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ABD GÜVENLİK UYARISI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için yayınladığı seyahat uyarısı yayımlamıştı.