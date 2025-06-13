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Mossad paylaştı! İran'a saldırı ile ilgili şok eden görüntü

İsrail'in İran'a saldırmasının yankıları tüm dünyada konuşulurken, Mossad'ın İran topraklarında düzenlediği saldırılara ait görüntüler yayınlandı.

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İsrail'in sabaha karşı İrana saldırmasının etkileri dünyada konuşulurken, Mossad üyelerinin "İran topraklarında bazı silahları yerleştirdiği ve hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığı saldırılara ait olduğu" iddia edilen görüntüler basınla paylaşıldı.

MOSSAD SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İsrail medyasında yer alan haberde, Mossad'ın bu sabahki saldırı öncesi Tahran yakınlarında kamikaze insansız hava (İHA) üssü kurduğu ileri sürüldü.

Kamikaze İHA'ların Tahran yakınlarındaki askeri üste yer alan balistik füze rampalarını vurmak için kullanıldığı iddia edildi. Mossad'ın bu silah sistemlerini taşıyan araçları da İran'a kaçak yollarla soktuğu öne sürüldü.

Mossad paylaştı! İran'a saldırı ile ilgili şok eden görüntü

İRAN TOPRAKLARINA İHA ÜSSÜ KURMUŞLAR

Söz konusu sistemlerin, Tahran'a ait hava savunma sistemlerini devre dışı bırakarak İsrail uçaklarına İran üzerinde "hava ve hareket üstünlüğü sağladığı" iddiasına yer verildi.

Haberde, 2 Mossad ajanının "İran toprakları içerisinde silahları yerleştirdiği anlara ait olduğu ileri sürülen" görüntüler de paylaşıldı.

Bunun yanı sıra İran'a ait hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiği anlara ait olduğu savunulan görüntülere de yer verildi.

Mossad paylaştı! İran'a saldırı ile ilgili şok eden görüntü

İSRAİL BİR ÇOK KENTE SALDIRDI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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