ABD basını duyurdu: Maduro ve eşi yakalanarak yurt dışına kaçırıldı!

ABD'den şok gelişme! Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

ABD BASININDAN ÖNEMLİ İDDİA: MADURO ABD'DE YARGILANACAK

ABD basını, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Venezuela lideri Başkan Nicolas Maduro'nun ABD'de yargılanacağını" açıkladığını iddia etti. Ayrıca ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Landau gelişmeye ilişkin açıklamasında "Maduro adalete hesap verecek" ifadelerine yer verirken ABD'li senatör Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanacağını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

MADURO'YU DELTA ADI VERİLEN ÖZEL BİR BİRLİK YAKALADI

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan yetkililer, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD ordusunun Delta Force birimi tarafından yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Delta Force 2019 yılında DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.

Trump, Maduro'nun nasıl yakalandığı veya nereye götürüldüğü konusunda daha fazla ayrıntı vermedi.

Venezuela hükümeti henüz bunu doğrulamadı.

TRUMP'TAN OPERASYON SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun "son derece başarılı" olduğunu belirtti.

New York Times'a konuşan Trump, operasyonun başarısının iyi bir planlama ve sahadaki askeri unsurlar sayesinde sağlandığını savundu.

Trump, "Çok iyi bir planlama vardı, çok güçlü ve çok yetkin askerler görev aldı. Açıkçası son derece başarılı bir operasyondu." ifadelerini kullandı.

Operasyon için ABD Kongresinden yetki alıp almadığı ve Venezuela'ya ilişkin bundan sonraki adımların ne olacağına ilişkin sorulara ise Trump, bu konuları Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında konuşacağını söyledi.

VENEZUELA DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI: MADURO İLE EŞİNİN HAYATTA OLDUKLARINA DAİR KANIT İSTİYORUZ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD uzun zamandır Nicolás Maduro'yu uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı örgütüne liderlik etmekle suçluyor; Maduro ise bu iddiaları reddediyor.

ABD, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi için 50 milyon dolarlık ödül teklif etmişti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

