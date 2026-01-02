İslam Memiş'ten 2026 açıklaması: Altının pusulası yön mü değişiyor, elinde altın ve gümüşü olanlar ne yapmalı?
02 Ocak 2026 15:26
Altın 2025 yılını rekor üstüne rekorlarla kapatırken, gümüş yatırımcıları ters köşe yaptı. Peki şimdi 2026 yılında yatırım aracı olan altın ve gümüşte nasıl bir izlenim bekleniyor? İşte, İslam Memiş'ten 2026 açıklaması: Elinde altın ve gümüşü olanlar ne yapmalı? İşte önemli notlar...
Altın 2025 yılını rekorlarla kapattı ama asıl şaşırtan gümüş oldu. Şimdi 2026 yılı merak ediliyor. Piyasada zirveyi hangi enstrüman zorlayacak? Finans Analisti İslam Memiş 2026 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı ve altın için yılın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini belirtti.
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaparak yatırımcıları 2026 yılı için uyardı. Memiş
dedi. "Her ne kadar altını çok seviyor ve çok konuşuyor olsak da yılı birincilikle gümüş bitirdi. Diğer değerli metallerde ise platin ve paladyum arkasından geldi"
Memiş,
"Bugüne kadar gümüş almamış olan yatırımcı gümüş alma düşüncesindeyse, bugünlerde bu kararını tekrar gözden geçirmeli. Dolar bir yatırım aracı mıdır? Kesinlikle değil. Bugün bana gümüş mü Bitcoin mi deseniz Bitcoin derim. Altcoin demem. Altın mı Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin derim. "
diyerek yılı özetledi. "Çünkü 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yani bütün sistemin kontrolünde olan bir piyasa var. Değerli metaller tarafında ciddi bir vergi süreci başlayabilir"
"ALTINDA YÖN YUKARI"
Memiş,
dedi. "Altın geçtiğimiz günlerde yeniden tarihi bir rekora imza attı. Bunun nedeni yılın son haftasında yoğun pozisyon kapatmalarıydı. Gram altın TL bazında tüm zamanların rekorunu gördü. Ons altın ise uluslararası piyasalarda uzun yılların zirvesini test etti. Kısa vadeli geri çekilmeler olsa da genel yön yukarı"
ELİNDE ALTIN OLAN 2026'DA NE YAPMALI?
Memiş,
diyerek altın yatırımcılarını uyardı. "Ons altında 4800–4880 dolar, gram altında ise 8000 TL seviyelerine kadar alan var. Jeopolitik gerilimler, savaş riskleri ve merkez bankalarının faiz indirim süreçleri altını destekleyen ana faktörler. Merkez bankalarının fiziki altın alımları da bu süreci destekliyor"
YÖN DEĞİŞECEK
2026’nın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini ifade eden Memiş,
diyerek paranın yön değiştireceğini vurguladı. "Faiz indirimleri durabilir, insanlar altın ve gümüş gibi varlıkları satıp konut, otomotiv ve reel varlıklara yönelebilir. Kredi musluklarının kısmen açılmasıyla bu alanlarda hareketlilik bekleniyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısında altın tarafında çok agresif yükselişler beklenmiyor"
Memiş, nakit ihtiyacı olmayan, ev veya araba almayı planlamayan yatırımcılar uzun vadeli altın ve gümüş biriktirmeye devam edebileceğini söyledi.
Evi veya arabayı 2026’da almayı planlayanların çok beklememesi gerektiğini söyleyen Memiş yılın ikinci yarısında rüzgârın tersine dönebileceğini ifade etti.