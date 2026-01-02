2026 yılı ara transfer dönemi resmen açıldı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesinde kimler var?

Futbolda 2026 yılı ara transfer döneminin 2 Ocak başlayıp 6 Şubat'ta bitecek olan Transfer döneminde kulüpler bugünden itibaren yeni oyuncularıyla sözleşme imzalayabilecek. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular...

4 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR? Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacak. Yeni oyuncular, Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek. Bu kapsamda 4 büyüklerin transfer gündemindeki oyuncuları sizler için listeledik. İşte o liste... BEŞİKTAŞ Salih Özcan Filip Jörgensen Luis Henrique Emmanuel Agbadou Thilo Kehrer Ferdi Kadıoğlu GALATASARAY Onyedika Manuel Ugarte Mohamed Salah Anthony Dennis Axel Disasi Ruben Neves FENERBAHÇE Anthony Musaba Christoph Nkunku El Karouani Adem Yeşilyurt Rocco Reitz Kim Min-jae Artem Dovbyk Alexander Sörloth Mert Günok TRABZONSPOR Jocelin Ta Bi Adem Yeşilyurt Chibuike Nwaiwu Ahmed Kutucu Oğuz Aydın Umut Nayir Christ Tape Mykhavko




