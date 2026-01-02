  1. Anasayfa
2026 yılı ara transfer dönemi resmen açıldı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesinde kimler var?
Futbolda 2026 yılı ara transfer döneminin 2 Ocak başlayıp 6 Şubat'ta bitecek olan Transfer döneminde kulüpler bugünden itibaren yeni oyuncularıyla sözleşme imzalayabilecek. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular...
Futbolda ara transfer dönemi başladı...

Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek.

Yeni transferler, Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek.

4 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacak.

Yeni oyuncular, Avrupa kupalarında şubat ayından itibaren yer alabilecek.

Bu kapsamda 4 büyüklerin transfer gündemindeki oyuncuları sizler için listeledik.

İşte o liste...

BEŞİKTAŞ

Salih Özcan

Filip Jörgensen

Luis Henrique

Emmanuel Agbadou

Thilo Kehrer

Ferdi Kadıoğlu

GALATASARAY

Onyedika

Manuel Ugarte

Mohamed Salah

Anthony Dennis

Axel Disasi

Ruben Neves

FENERBAHÇE

Anthony Musaba

Christoph Nkunku

El Karouani

Adem Yeşilyurt

Rocco Reitz

Kim Min-jae

Artem Dovbyk

Alexander Sörloth

Mert Günok

TRABZONSPOR

Jocelin Ta Bi

Adem Yeşilyurt

Chibuike Nwaiwu

Ahmed Kutucu

Oğuz Aydın

Umut Nayir

Christ Tape

Mykhavko

Kaynak: Haber merkezi

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

