A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, tarih yazdı. Son 16’da A Milli Futbol Takımımız çeyrek finale yükseldi. Avusturya’yı saf dışı bırakan Ay-Yıldızlarımız, Hollanda’ya rakip oldu.

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A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu müsabakasında karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti ve çeyrek final biletini getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü ise 66. dakikada Michael Gregoritsch attı.

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TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Millilerimiz, Avusturya karşısında galibiyete uzanarak son 16 turunu geçti. Günün diğer maçında Hollanda, Münih Futbol Arena'da karşılaştığı Romanya'yı 3-0 mağlup etti.

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Türkiye ile Hollanda 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda çeyrek final mücadelesine çıkacak.

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