A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde: Türkiye-Hollanda maçı ne zaman?

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu müsabakasında karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı
Ay-Yıldızlılarımıza galibiyeti ve çeyrek final biletini getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü ise 66. dakikada Michael Gregoritsch attı.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Millilerimiz, Avusturya karşısında galibiyete uzanarak son 16 turunu geçti. Günün diğer maçında Hollanda, Münih Futbol Arena'da karşılaştığı Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
Kahin köpek maç sonucunu bildi! Türkiye – Avusturya maçı bitti, Dünya onu konuşuyor
Türkiye ile Hollanda 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda çeyrek final mücadelesine çıkacak.