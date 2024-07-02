Türkiye, Avusturya’yı geçerse eşleşeceği rakip belli oldu…

Ay-Yıldızlı takımımız F Grubu'nu ikinci sırada tamamlamıştı. Bu sayede adını son 16 turuna yazdıran Ay-Yıldızlılarımız, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

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Türkiye’nin Avusturya’yı geçmesi halinde rakibi de belli oldu. Saat 19’da oynanan Romanya-Hollanda maçının galibi Türkiye-Avusturya maçının galibiyle eşleşecek.

Hollanda, Romanya karşısında güçlü bir oyun sergiledi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup etti. Türkiye, Avusturya’yı geçmesi halinde Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE’NİN İLK 11 BELLİ OLDU

Adını bulunduğu şehirden alan Leipzig Stadyumu'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Maça saatler kala A Milli Futbol Takımımızın ilk 11’i belli oldu. İşte ilk 11;

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Avusturya: Patrick Pentz, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Marko Arnautović.

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