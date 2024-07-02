Türkiye, Avusturya’yı geçerse eşleşeceği rakip belli oldu…

A Milli Takımımız, son 16 turu maçında bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Mça saatler kala Türkiye’nin Avusturya’yı geçmesi halinde bir üst turdaki rakibi belli oldu.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye, Avusturya’yı geçerse eşleşeceği rakip belli oldu…

Ay-Yıldızlı takımımız F Grubu'nu ikinci sırada tamamlamıştı. Bu sayede adını son 16 turuna yazdıran Ay-Yıldızlılarımız, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere sürprize izin vermedi, Slovakya’yı elediAvrupa Şampiyonası’nda İngiltere sürprize izin vermedi, Slovakya’yı eledi

Türkiye’nin Avusturya’yı geçmesi halinde rakibi de belli oldu. Saat 19’da oynanan Romanya-Hollanda maçının galibi Türkiye-Avusturya maçının galibiyle eşleşecek.

Hollanda, Romanya karşısında güçlü bir oyun sergiledi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup etti. Türkiye, Avusturya’yı geçmesi halinde Hollanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE’NİN İLK 11 BELLİ OLDU

Adını bulunduğu şehirden alan Leipzig Stadyumu'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Maça saatler kala A Milli Futbol Takımımızın ilk 11’i belli oldu. İşte ilk 11;

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Avusturya: Patrick Pentz, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Marko Arnautović.

Formula 1’de nefes kesen yarış: Kaza sonrası Russell, birinci olarak podyuma çıktıFormula 1’de nefes kesen yarış: Kaza sonrası Russell, birinci olarak podyuma çıktı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere sürprize izin vermedi, Slovakya’yı eledi
Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere sürprize izin vermedi, Slovakya’yı eledi
Formula 1’de nefes kesen yarış: Kaza sonrası Russell, birinci olarak podyuma çıktı
Formula 1’de nefes kesen yarış: Kaza sonrası Russell, birinci olarak podyuma çıktı
EURO 2024’de ilk çeyrek finalistler belli oldu: Almanya ve İsviçre
EURO 2024’de ilk çeyrek finalistler belli oldu: Almanya ve İsviçre
EURO 2024’de bir ilk: Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı, nedeni herkesi şaşırttı…
EURO 2024’de bir ilk: Almanya-Danimarka maçı yarıda kaldı, nedeni herkesi şaşırttı…
Son Haberler
Binance’dan Türkiye regülasyonu hakkında ilk yorum: Borsada açıklama bir hayli dikkat çekici
Binance’dan Türkiye regülasyonu hakkında ilk yorum: Borsada açıklama bir hayli dikkat çekici
Bunların değil Müslümanlık, insanlıktan nasipleri yok! Kayseri'de kuran Kursuna çirkin saldırı
Bunların değil Müslümanlık, insanlıktan nasipleri yok! Kayseri'de kuran Kursuna çirkin saldırı
Türkiye, Avusturya’yı geçerse eşleşeceği rakip belli oldu…
Türkiye, Avusturya’yı geçerse eşleşeceği rakip belli oldu…
Miras paylaşımda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni kurallar
Miras paylaşımda yeni dönem başlıyor! Tapuda yeni kurallar
Bu transfer tarihe geçecek: Fenerbahçe, bu transfer teklifi ile Türkiye tarihinde bir ilke imza atıyor!
Bu transfer tarihe geçecek: Fenerbahçe, bu transfer teklifi ile Türkiye tarihinde bir ilke imza atıyor!
Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Çok Okunanlar
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamayın! 2 Temmuz 2024 Salı tüm gazete manşetleri
Bunların değil Müslümanlık, insanlıktan nasipleri yok! Kayseri'de kuran Kursuna çirkin saldırı
Bunların değil Müslümanlık, insanlıktan nasipleri yok! Kayseri'de kuran Kursuna çirkin saldırı
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Meryem Uzerli'den şok edici itiraf! 'Almanya'da borç batağındaydım Türkiye'ye geldim kurtuldum'
Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam
Bu görüntü izlenme rekoru kırıyor! Şahin'den yavrusunu yiyen Kargaya ders niteliğinde intikam
Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi
Trabzonspor Paul Onuachu transferi ile ilgili kararını verdi
A Milliler, grubu galibiyetle tamamladı: Türkiye, son 16’ya adını yazdırdı
A Milliler, grubu galibiyetle tamamladı: Türkiye, son 16’ya adını yazdırdı
Yorumlananlar
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın iner mi, çıkar mı? 1 Temmuz 2024 güncel 0.25, 0.50, 1 gram, çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları