Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı

Türk milli futbol takımız ilk 16 ya kalmasından sonra, çeyrek final için karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldular.

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Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı

EURO 2024'te A Milli Takım'ımız, son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Merih Demiral'ın attığı iki golle, bizim Çocuklar, maçı 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükselerek son 8 takım arasına kalarak büyük bir başarıya imza attılar.

Maça fırtına gibi başlayan Ay-yıldızlı ekibimiz, 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı

Merih'in Avusturya karşısında 1. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golümüz olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada bir kez daha çıkan Merih, Arda'nın kullandığı köşe atışına iyi yükseldi ve kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

Bizim çocuklar EURO 2024 çeyrek finallerde: Ay yıldızlılar Avusturya'yı 2-1 yenmeyi başardı

Bu golle Merih Demiral, Nihat Kahveci'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.

Rakip Avusturya, 66. dakikada Michael Gregoritsch ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Karşılaşmanın kalan kısmında gol olmayınca maçı A Milli Takımımız 2-1 kazanarak çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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