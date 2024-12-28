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7 yaşındaki çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: O, köy karantinaya alındı!

7 yaşındaki çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: Adıyaman'ın Besni ilçesinde Toklu köyünde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine alarm verildi. Köy, 6 ay karantinaya alındı.

7 yaşındaki çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: O, köy karantinaya alındı!
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7 yaşındaki çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: O, köy karantinaya alındı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Toklu köyünde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine alarm verildi. Köy, 6 ay karantinaya alındı.

7 yaşındaki çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: O, köy karantinaya alındı!

Toklu köyünde 7 yaşındaki Ahmet Uçar'a 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Köyde, karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldığı öğrenildi.

6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, gazetecilere, okuldan dönen Uçar'a saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

7 yaşındaki çocuğu ısıran köpek kuduz çıktı: O, köy karantinaya alındı!

Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

SAHİPSİZ KÖPEK KUDUZ ÇIKMIŞTI

Okuldan dönen Ahmet Uçar, 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Gaziantep Şehir Hastanesine sevk edilen 7 yaşındaki çocuğun tedavisi burada sürüyor.

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