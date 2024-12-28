Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı