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Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yağışların yanı sıra, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 121

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 221

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 321

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 421

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 521

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 621

ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 721

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 821

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 921

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1021

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1121

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1221

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1321

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1421

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 15 1521

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 16 1621

AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 17 1721

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 18 1821

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 19 1921

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 20 2021

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 21 2121

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 4,5 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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