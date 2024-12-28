Meteoroloji uyardı: Yağışlar artacak, sıcaklıklar daha da düşecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi yer yer 4,5 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.