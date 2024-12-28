CHP'li Belediyenin çağırdığı sempozyumda Atatürk'e hakaretler yağdırdı: "Çankaya Köşkü'nden kadın kılığında kaçtı"

Rize Fındıklı ilçesi CHP'li belediyenin düzenlediği insan hakları sempozyumuna çağırılan eski DTP millet vekil Akın Birdal'ın Atatürk ve Türkiye'ye ağır hakaretlerde bulunması ortalığı ayağa kaldırdı.

AKIN BİRDAL HADDİNİ AŞTI

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi, şehit cenazesinin olduğu gün düzenlediği sempozyumda eski DTP'li Vekil Akın Birdal, Atatürk ve silah arkadaşlarını soykırım yapmakla suçladı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği, Birdal hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Fındıklı Belediyesi şehit cenazesinin olduğu gün sadece "Şarkılı türkülü açılış" yapmamış kurtuluş mücadelesine "soykırım" denen bir sempozyuma da imza atmış.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye tarafından 7-10 Aralık tarihleri arasında "Haklar Sempozyumu" düzenlendi. Düzenlenen program Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesindeki cenaze töreni ile aynı anda Fındıklı’da gerçekleştirilen "Şarkılı türkülü anıt açılışı" ile daha önce gündeme gelmişti. Aynı "Haklar Sempozyumu" ortaya yeni çıkan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Programa katılan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eski Genel Başkanı ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) Eski Milletvekili Akın Birdal, CHP'li belediyenin etkinliğinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ilgili söyledikleriyle tepkilere neden oldu. CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun "Ağabey olabilen, dostumuz, yoldaşımız" sözleriyle takdim ettiği Birdal, Giresunlu Hacı Topal Osman Ağa olarak bilinen, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren mahalli milis güçlerinin reisi ve muhafız taburu komutanı hakkında da konuşarak verdiği gerçek dışı ve ispatlanması mümkün olmayan bilgilerle bir skandala imza attı. Kuruluş mücadelesine "Ermeni ve Rum soykırımı" olarak nitelendirdiği cümlelerle anlatan Birdal'ın bu konuşmalarının geçtiği yerin CHP'li belediyenin düzenlediği bir sempozyum olması ise dikkatlerden kaçmadı.

"ERMENİ VE RUM SOYKIRIMI YAPILDI"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi yıllarındaki Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı olan Topal Osman'ın o yıllarda işgalci kuvvetlere karşı yaptığı mücadeleyi "Ermeni soykırımı" ve "Rum soykırımı" diye nitelendiren Birdal, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti hakkında da "Çek, senet, mafya devleti" benzetmesi yaptı. Birdal programda yaptığı konuşmada, "Eğer Türkiye demokratikleşecekse, özgürleşecekse barış içinde eşit ve özgür bir yaşam savunulacaksa bu Cumhuriyetin 100 yılıyla, 101 oldu yüzleşmesi gerekir. Ben Karadeniz denilince Topal Osman'ı anımsıyorum. Birazda güncelleştirelim. Çek, senet, mafya devleti diyorlar ya. Arkadaşlar Demirel'in sıkça kullandığı bir söz vardı. Militarist bir söz ama tam da denk düşüyor. Yığınakta yapılan hata savaşın sonuna kadar sürer. Türkiye Cumhuriyeti'nin yığınakta bir hatası var. Yığınakta bir hata yapıldı ve şimdi savaşın sonuna kadar sürüyor. Devlet, mafya; biraz anımsadım ama şimdi Topal Osman Ermeni katliamında birinci rol oynamış. Rum katliamında birinci rol oynamış. Ondan sonra Ege'ye geliyor yine Rumların orada katledilmesinde önemli rol alıyor. Şarapnel parçası geliyor baldırına vurulunca topal kalıyor ve sonra adı Topal Osman kalıyor." ifadelerini kullandı.

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"ATATÜRK KADIN KILIĞINDA KAÇTI"

Topal Osman'ın Trabzon Milletvekilini öldürmesi için Atatürk'ten talimat aldığını kaydeden Birdal, sonrasında Topal Osman'ın Atatürk'ü öldürmek için Çankaya Köşkü'ne gittiğini, Atatürk'ün ise kız kardeşi Zübeyde Hanım'ın kıyafetleri ile Çankaya Köşkü'nden faytonla kaçtığını iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretlerini sürdürdü. Cumhuriyet'in kuruluşunda "Mafya, devlet, siyaset ilişkisi" olduğunu iddia eden Birdal, açıklamalarının devamında ise, "İnsan haklarının çok önemli bir maddesi var arkadaşlar 'kişi güvenliği ve özgürlüğü'. Bu ülkede kimsenin özgürlüğü ve güvenliği yoktur. O kurucuların bile. Atatürk nitekim kendi güvenliğini sağlamak için Topal Osman'ı Çankaya'ya çağırıyor, muhafız alayına. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü, mecliste çok itiraz edenlerden, Atatürk'ü çok rahatsız edenlerden biri. Trabzon milletvekili. Atatürk 'Bunu susturun' diyor. Gidiyorlar Topal Osman'ın adamları, Ankara Hamam Pazarı'nda bir kıraathaneden Ali Şükrü alıp götürüyorlar. Topal Osman kendi eliyle boyuyor Ali Şükrü'yü. Bir süre sonra tabii bunun diyetini istiyor Topal Osman Atatürk'ten. Böyle bir katile ne verilir ne yapılır? Sallıyor Atatürk. Bunun üzerine Çankaya'da Papazın Bağı var köşke yakın. Topal Osman mahiyeti ile Çankaya'yı basma kararı alıyor ve Atatürk'ü öldürecek. Ama bundan Atatürk haber alıyor ve Topal Osman Çankaya gelmeden 15-20 dakika önce Latife Hanım'ın, kız kardeşinin giysileri ile faytonla kaçıyor. Bakın şimdi tarih; 15 dakika önce gelsin Topal Osman, Atatürk'ü ve mahiyetini katledecek. O zaman tarih başka yazılacak. Kurtuluyor ama Atatürk tabii bunun altında elbette kalmıyor. Bir süre sonra Topal Osman ve ekibinin hepsinin kellesi kesiliyor. Bununla da kalmıyor meclisten yasa çıkarılıyor, idam kararı. Hepsinin cenazesi çıkarılıyor ve ayaklarına asılıyor Topal Osman ve arkadaşları. Bakın şimdi kurucu tarihi başlangıç böyle başlıyor. Mafya, devlet, siyaset ilişkisi. Ama şimdi öyle bir konumlanmış ki mafya arasında bir iktidar yarışı var." şeklinde konuştu.

ADD'DEN SUÇ DUYURUSU

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, CHP'li belediyenin gerçekleştirdiği sempozyumda konuşan Akın Birdal hakkında hakkında suç duyurusunda bulundu. Birdal'dan "Şüpheli şahıs" ve "Malum zat" diyerek bahseden Toprak yaptığı açıklamada, "Fındıklı’da bir sempozyumda Atatürk'e ve milli mücadele kahramanlarına yönelik kullanılan iftira ve itam edici sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine laf söyleyen, Atatürk'e hakaret eden cumhuriyeti ve milli mücadeleyi itibarsızlaştırmaya çalışan şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk milletinin milli mücadelesini bir eşkıya hareketi olarak adeta nitelendiren malum zat hakkında şimdi hukuki bir süreç başlattık ve olayın takipçisi olacağız. Milli mücadele kahramanlarımıza, Topal Osman'a karşı da yakışıksız ifadeler kullanıyor. Bizim milli mücadelemizi Ermeni soykırımı, Rum soykırımı gibi veya katliamı gibi nitelendiriyor. Bu sözler için de suç duyurusunda bulunduk. Biz bağımsızlık mücadelesi verdik. Ülkemiz işgal edilmişti. İşgal orduları aynı zamanda çetelerle, suç örgütleriyle, kiralık katillerle halkımızın üzerine gelmişti. Bağımsızlığımızı ve namusumuzu kurtarmak için kahramanlarımızın verdiği mücadelenin arkasındayız. Mazlum milletler bu mücadeleyi örnek almıştır, bu mücadeleden esinlenmiştir. Bunu karalamaya çalışmak kimsenin haddi değildir. O hadsize bugün suç duyurusunda bulunduk. Kamuoyunun desteğiyle beraber olayın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.