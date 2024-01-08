6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!

Samsun'da evinden markete ekmek almaya çıkan talihsiz genç kız sitenin 6. katındaki balkonunda asılan halının üzerine düşmesi sonucu yere yığıldı.

YAYINLAMA
Google News
6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!

Samsun'da markete ekmek almaya giderken üzerine 6. kattaki balkondan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesine ait pastanede çalışan Elanur Gümüş (17), ekmek almak için markete giderken üzerine 7 katlı apartmanın 6. katından halı düştü. Olduğu yere yığılıp kalan ve yaralanan Elanur Gümüş, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!

6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!
Yaralı kızın annesi Esma Gümüş, "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.
Görgü şahitleri ise halının kızın boynuna düştüğünü söylediler.

6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da ulaşım fiyatları sil baştan değişti! Tüm toplu taşıma araçlarına zam geldi! İşte yeni fiyat tarifesi!İstanbul'da ulaşım fiyatları sil baştan değişti! Tüm toplu taşıma araçlarına zam geldi! İşte yeni fiyat tarifesi!

2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler2024 üç aylar ne zaman, hangi ayda başlıyor, ne zaman bitiyor? Diyanet 2024 üç aylar takvimi ve dini günler

Sokak köpekleriyle ilgili reçeteyi Murat Kurum verdi! Başkan olursa sahipsiz sokak hayvanları sorununu böyle çözecek!Sokak köpekleriyle ilgili reçeteyi Murat Kurum verdi! Başkan olursa sahipsiz sokak hayvanları sorununu böyle çözecek!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tankerden sızan gaz akaryakıt istasyonunda panik yarattı!
Tankerden sızan gaz akaryakıt istasyonunda panik yarattı!
İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!
İzmir’de hareketli dakikalar! Kaçak sigara fabrikasına baskın!
İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu
İnşaat çalışmasında çok tehlikeli anlar! Yerden 20 metre yüksekte beton pompasına çıktı, ölüme meydan okudu
Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!
Vatandaşların telefonlarına göz diken kapkaçcı sevgililer kıskıvrak yakalandı!
Son Haberler
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
MSB'nin keskin nişancı paylaşımı yoğun ilgi gördü!
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
90 Lira indi bindi ücretini beğenmeyen taksiciler İBB'yi taşladı
6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!
6. katın balkonundan düşen halı genç kızı hastanelik etti!
Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!
Taksiye binen taşkın müşterinin yaptıklarını görenler, gözlerine inanamadı!
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Çok Okunanlar
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Donacağız! Meteoroloji İstanbul dahil 16 il için alarm verdi, sıcaklıklar 16 derece birden düşecek
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün gram çeyrek altın ne kadar? 8 Ocak güncel altın fiyatları
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Zeytinburnu'nda havaya ateş açıp yakalanan magandanın özrü kabahatinden büyük çıktı | Bakın neden hava ateş açmış
Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!
Adana'da feci kaza! Ecel polis memurlarını memleket yolunda yakaladı!
Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!
Donmuş halde bulduğu sürüngeni ısıtarak hayata döndürdü! Hayvanın cinsini öğrenince çok şaşırdı!
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır