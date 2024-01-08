Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika Haber! AFAD: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haber: AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Detaylar birazdan geliyor.
YAYINLAMA
Son Haberler
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Çok Okunanlar
Milyonlarca emekli Başkan Erdoğan'dan gelecek müjdeli bekliyor! Kabine toplantısında emeklilere verilecek zam oranı belli olacak
Yorumlananlar